Tensión máxima en Uruguay: el ciclo de Marcelo Bielsa estaría a punto de llegar a su fin

Otro foco de discusión gira en torno a las convocatorias recientes. La ausencia de nombres importantes, entre ellos Federico Valverde, alimentó la percepción de un distanciamiento creciente entre el entrenador y parte del grupo. Las críticas también apuntan a la falta de contundencia ofensiva y a la caída en el rendimiento colectivo, dos elementos que los propios futbolistas habrían mencionado en conversaciones con dirigentes.

marcelo bielsa.jpg

La dura autocrítica de Marcelo Bielsa tras la goleada frente a Estados Unidos

La sensación es que el equipo perdió solidez y que la idea, tan característica del estilo de Bielsa, ya no se expresa dentro de la cancha. Tras la goleada, el propio técnico asumió toda la responsabilidad en conferencia de prensa. Sus palabras, centradas en la gestión del partido y la elección de los jugadores, reflejaron un reconocimiento sincero de los errores.

"No tengo sensación de reclamo hacia nadie. Lo que sale afectado después de esta actuación es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores y de los recursos. Lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y como planteo el partido, como elijo los jugadores, cual es el estilo que propongo. Nuestro equipo jugó con futbolistas que lo hacen con más frecuencia, contra rivales que no lo hacen habitualmente en Estados Unidos y las diferencias fueron las que se vieron”, dijo el "Loco"

Pese a ello, el clima sigue siendo frágil y el tiempo apremia. Uruguay necesita respuestas urgentes, no solo en resultados, sino también en cohesión interna. Con el Mundial cada vez más cerca, la continuidad del proyecto está en juego y el margen de error es cada vez menor.