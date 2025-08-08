El argentino Mirco Cuello es campeón mundial de boxeo: así noqueó a Sergio Ríos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1953930480069251306&partner=&hide_thread=false ¡MIRCO CUELLO CAMPEÓN MUNDIAL! Demoledor combate del argentino, que vapuleó en dos rounds al mexicano Sergio Ríos y se adueñó del cetro interino pluma AMB ante la mirada de Mike Tyson.#BoxeoDePrimera pic.twitter.com/hVQOwTgHtl — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 8, 2025

Con apenas 24 años, Mirco estiró su récord invicto a 16 victorias, con 13 nocauts, y sin dudas es uno de los nombres que representan la nueva generación del pugilismo argentino. Profesional desde fines de 2020, ha demostrado su poder con varios nocauts consecutivos y ha peleado en países como Estados Unidos, México, Colombia y Uruguay.