El argentino Mirco Cuello es campeón mundial de boxeo: así noqueó a Sergio Ríos
En Libia, el invicto boxeador argentino logró coronarse campeón interino AMB del peso pluma este viernes en una velada histórica.
Mirco Cuello, uno de los grandes prospectos del boxeo nacional, noqueó este viernes al mexicano Sergio Ríos en el Martyrs of Benina Stadium de Libia para adueñarse del título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría peso pluma.
El pugilista argentino se impuso en dos rounds para que la Argentina sume su 43° campeón mundial de boxeo a lo largo de la historia.
Con apenas 24 años, Mirco estiró su récord invicto a 16 victorias, con 13 nocauts, y sin dudas es uno de los nombres que representan la nueva generación del pugilismo argentino. Profesional desde fines de 2020, ha demostrado su poder con varios nocauts consecutivos y ha peleado en países como Estados Unidos, México, Colombia y Uruguay.
El santafesino se consagró en el radar nacional desde su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires y ahora busca dar un paso más en su carrera. El actual campeón regular del peso pluma es el británico Nick Ball, mientras Cuello es el número 1 del ranking AMB detrás del europeo.
Sergio Ríos Jiménez llegaba a este combate con 19 victorias consecutivas en México y un invicto en ascenso, buscando su gran oportunidad internacional.
La cartelera completa
- Mirco Cuello vs Sergio Ríos, título mundial AMB Interino del peso pluma (12 asaltos)
- Albert Ramírez vs. Jerome Pampellone, peso semipesado (12 asaltos)
- Josué Francisco Agüero vs Diego Ortiz Alemán, campeonato AMB Gold del peso superpluma (10 asaltos)
- Sofiane Oumiha vs Francisco Fonseca, campeonato AMB Gold del peso ligero (10 asaltos)
- Christian Fabián Luis vs. Mike Pérez, peso crucero (10 asaltos)
