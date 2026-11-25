El álbum también contará con una importante lista de invitados de la escena urbana. Entre las colaboraciones confirmadas aparecen Fuerza Regida, Wisin, Blessd, De La Rose, Roa y Chris Jedi, además de la participación de destacados productores internacionales.

Con una carrera marcada por éxitos y una influencia decisiva en la expansión del trap latino, Anuel AA buscará trasladar toda esa trayectoria al escenario argentino. Sus tres presentaciones en Tecnópolis serán una oportunidad para escuchar en directo tanto las canciones que lo convirtieron en una figura internacional como las novedades de su próximo lanzamiento.

Así, el artista volverá a encontrarse con sus fanáticos locales en una serie de conciertos que combinarán nostalgia, estrenos y el comienzo de una nueva etapa musical.