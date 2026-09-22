"Día a día se supera": Ailén Cova celebró el primer año de Alaia con un mensaje para Alexis Mac Allister

La especial dedicatoria de Ailén Cova a Alexis Mac Allister

En medio del festejo por el cumpleaños de Alaia, Cova también tuvo unas palabras para Alexis Mac Allister y celebró el primer año que ambos transitaron como padres.

“Feliz primer año de papás a nosotros”, escribió la influencer y etiquetó al futbolista. Además, dejó en claro lo que significó la llegada de la pequeña para la pareja: “Alaia es sin dudas nuestro sueño hecho realidad y día a día se supera aún más. Qué alegría es compartir lo más hermoso de nuestras vidas juntos”.

De esta manera, Ailén compartió públicamente la emoción de una fecha doblemente significativa para la familia: el primer cumpleaños de Alaia y el primer año de ella y Mac Allister como padres.

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La tierna sorpresa que recibió Alaia al despertar el día de su cumpleaños

Los festejos comenzaron desde temprano en la casa de Ailén Cova y Alexis Mac Allister. A través de sus historias de Instagram, la influencer mostró la sorpresa que prepararon para Alaia por su primer cumpleaños, con una colorida decoración que esperaba a la pequeña apenas se levantó.

En las imágenes se puede ver a Alaia todavía en pijama, rodeada de globos de distintos colores, muñecos y adornos especialmente preparados para la ocasión. La pequeña se mostró sonriente y entretenida mientras recorría el lugar y descubría cada uno de los detalles.

“La cumpleañera se despertó muy feliz”, escribió Ailén sobre las postales, junto a una serie de corazones de colores, dejando registrado uno de los primeros momentos de una jornada muy especial para toda la familia.