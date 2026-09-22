"Día a día se supera": Ailén Cova celebró el primer año de Alaia con un mensaje para Alexis Mac Allister
La pareja festejó el primer cumpleaños de su hija y la influencer compartió unas sentidas palabras en las redes sociales.
Ailén Cova atraviesa un día muy especial junto a Alexis Mac Allister: Alaia, la hija de la pareja, cumplió su primer año de vida. Para celebrar la fecha, la influencer realizó una publicación en sus redes sociales en la que recordó la llegada de la pequeña y expresó la felicidad que siente desde que se convirtió en mamá.
Con un video de su hija como protagonista, Cova le dedicó unas profundas palabras y reconoció que todavía le cuesta creer lo rápido que pasó este primer año.
“Feliz primer año amor de mi vida. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, siento que fue ayer cuando por fin estabas en nuestros brazos, tu olorcito, lo chiquita y delicada que eras”, comenzó escribiendo.
Luego, Ailén describió cómo es compartir el día a día con Alaia y destacó la personalidad de la pequeña: “Estoy feliz y agradecida de tenerte en nuestra vida, sos la más compañera y divertida, disfruto cada segundo a tu lado”.
La publicación continuó con una promesa para su hija: “Gracias por elegirnos como papás, vamos a estar siempre para vos para absolutamente todo. Te amo mi chiquita”, expresó junto a un corazón rojo.
La especial dedicatoria de Ailén Cova a Alexis Mac Allister
En medio del festejo por el cumpleaños de Alaia, Cova también tuvo unas palabras para Alexis Mac Allister y celebró el primer año que ambos transitaron como padres.
“Feliz primer año de papás a nosotros”, escribió la influencer y etiquetó al futbolista. Además, dejó en claro lo que significó la llegada de la pequeña para la pareja: “Alaia es sin dudas nuestro sueño hecho realidad y día a día se supera aún más. Qué alegría es compartir lo más hermoso de nuestras vidas juntos”.
De esta manera, Ailén compartió públicamente la emoción de una fecha doblemente significativa para la familia: el primer cumpleaños de Alaia y el primer año de ella y Mac Allister como padres.
La tierna sorpresa que recibió Alaia al despertar el día de su cumpleaños
Los festejos comenzaron desde temprano en la casa de Ailén Cova y Alexis Mac Allister. A través de sus historias de Instagram, la influencer mostró la sorpresa que prepararon para Alaia por su primer cumpleaños, con una colorida decoración que esperaba a la pequeña apenas se levantó.
En las imágenes se puede ver a Alaia todavía en pijama, rodeada de globos de distintos colores, muñecos y adornos especialmente preparados para la ocasión. La pequeña se mostró sonriente y entretenida mientras recorría el lugar y descubría cada uno de los detalles.
“La cumpleañera se despertó muy feliz”, escribió Ailén sobre las postales, junto a una serie de corazones de colores, dejando registrado uno de los primeros momentos de una jornada muy especial para toda la familia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario