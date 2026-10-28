Las mini vacaciones de Franco Colapinto en un paraíso de México antes de un GP clave para Alpine
Tras una seguidilla adversa en la Fórmula 1, el piloto argentino aprovechó dos días de descanso en Los Cabos junto a su entorno más cercano antes de viajar a Ciudad de México.
Franco Colapinto hizo una pausa en medio de la exigente temporada de Fórmula 1 y aprovechó dos días libres para descansar en Los Cabos, un destino paradisíaco de Baja California Sur, México. El piloto de Alpine compartió la escapada con integrantes de su equipo de trabajo antes de afrontar un fin de semana importante para intentar cambiar su presente deportivo.
Las imágenes de la estadía fueron publicadas en redes sociales por sus representantes, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. En las fotografías se los pudo ver disfrutando de un paseo en yate junto al propio Colapinto, su entrenador físico, Lucas Benamo, y su fisioterapeuta, Miguel Presencia.
El descanso frente al mar también tuvo lugar para la preparación física. El argentino aprovechó la pausa para continuar con los ejercicios habituales de un piloto de la máxima categoría, entre ellos el fortalecimiento del cuello, una zona sometida a grandes exigencias por las fuerzas G durante las carreras.
El descanso de Colapinto antes del Gran Premio de México
La escapada llegó después de una serie de resultados difíciles para el piloto de Pilar. Franco acumula cuatro abandonos en las últimas cinco carreras de la temporada 2026, una estadística que refleja las dificultades que atravesó en el tramo reciente del campeonato.
Su última participación terminó antes de tiempo en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin. El argentino debió abandonar en la vuelta 37 tras un incidente con el monoplaza de Arvid Lindblad que provocó daños en su Alpine.
Después de aquella carrera, el propio Colapinto expresó su frustración y dejó en claro cuál es su objetivo para la siguiente cita del calendario. “Fue una verdadera pena tener que abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el auto sufriera daños en el incidente con Lindblad. Habíamos logrado un progreso razonable, teniendo en cuenta que largamos desde el fondo de la parrilla y con neumáticos duros”, explicó.
Luego, puso el foco en la competencia mexicana: “Ahora estamos completamente enfocados en la Ciudad de México y en tener un fin de semana más sencillo y positivo”. En medio de ese contexto, el piloto también resumió su preocupación por los últimos resultados con una frase contundente: “Hay que cortar esta racha, está siendo duro”.
Cronograma del GP de México: días y horarios en Argentina
Los horarios corresponden a la Argentina. La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:
Viernes 30 de octubre
- Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
- Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
- Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17.
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