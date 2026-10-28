Las mini vacaciones de Franco Colapinto en un paraíso de México antes de un GP clave para Alpine

Después de aquella carrera, el propio Colapinto expresó su frustración y dejó en claro cuál es su objetivo para la siguiente cita del calendario. “Fue una verdadera pena tener que abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el auto sufriera daños en el incidente con Lindblad. Habíamos logrado un progreso razonable, teniendo en cuenta que largamos desde el fondo de la parrilla y con neumáticos duros”, explicó.

Luego, puso el foco en la competencia mexicana: “Ahora estamos completamente enfocados en la Ciudad de México y en tener un fin de semana más sencillo y positivo”. En medio de ese contexto, el piloto también resumió su preocupación por los últimos resultados con una frase contundente: “Hay que cortar esta racha, está siendo duro”.

Cronograma del GP de México: días y horarios en Argentina

Los horarios corresponden a la Argentina. La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.

Práctica libre 2: 19 a 20.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre