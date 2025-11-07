El cálido mensaje de Pierre Gasly a Franco Colapinto tras su confirmación en Alpine para 2026

colapinto gasly

En declaraciones desde Brasil, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Interlagos, Colapinto subrayó la buena relación que mantiene con Gasly: “Somos competitivos, pero también muy compañeros. Esa competencia sana nos ayuda a crecer y a mejorar cada fin de semana”.

La confirmación de Colapinto no solo ratifica su excelente desempeño, sino que también lo posiciona como uno de los grandes talentos emergentes del automovilismo mundial. Con Gasly a su lado, el argentino buscará afianzarse entre los protagonistas de la Fórmula 1 y llevar a Alpine nuevamente a los primeros planos en 2026.