El cálido mensaje de Pierre Gasly a Franco Colapinto tras su confirmación en Alpine para 2026
El piloto francés felicitó públicamente al argentino luego de que el equipo confirmara su continuidad. Ambos consolidan una dupla prometedora para el futuro de la Fórmula 1.
El anuncio oficial de Alpine marcó un nuevo capítulo en la carrera de Franco Colapinto, quien fue confirmado como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1. La noticia generó gran repercusión en el paddock, y uno de los primeros en reaccionar fue su compañero Pierre Gasly, que le dedicó un mensaje cargado de compañerismo y entusiasmo.
“Estoy muy emocionado por lo que está por venir con este hombre”, expresó el francés en las redes oficiales de la escudería. Gasly, de 29 años, compartirá la dupla titular con el joven argentino, consolidando una sociedad que se viene gestando desde 2024, cuando Colapinto se incorporó al equipo.
En el video publicado por Alpine, se puede ver al galo felicitando a su compañero y destacando su crecimiento: “Aquí está el hombre. Fue anunciado para la alineación de 2026. Estoy feliz de seguir trabajando juntos y de todo lo que se viene”.
El piloto argentino, de 22 años, devolvió el gesto con palabras de agradecimiento y optimismo: “Estoy muy feliz de continuar con Pierre y con este equipo. Tenemos grandes expectativas para el año que viene. El auto se ve muy bien y estamos trabajando muy duro para dar un salto adelante”.
Durante la actual temporada, ambos pilotos mostraron una química destacada dentro y fuera del circuito. Su colaboración fue clave para que Alpine lograra estabilidad en una campaña marcada por los cambios técnicos y la reestructuración interna liderada por Flavio Briatore. El histórico dirigente también elogió públicamente el trabajo conjunto de ambos, asegurando que representan “el futuro del equipo”.
En declaraciones desde Brasil, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Interlagos, Colapinto subrayó la buena relación que mantiene con Gasly: “Somos competitivos, pero también muy compañeros. Esa competencia sana nos ayuda a crecer y a mejorar cada fin de semana”.
La confirmación de Colapinto no solo ratifica su excelente desempeño, sino que también lo posiciona como uno de los grandes talentos emergentes del automovilismo mundial. Con Gasly a su lado, el argentino buscará afianzarse entre los protagonistas de la Fórmula 1 y llevar a Alpine nuevamente a los primeros planos en 2026.
