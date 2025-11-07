Palmeiras le puso precio al "Flaco" López: cuánto vale el argentino ante el interés europeo
El club brasileño tasó al delantero argentino en 40 millones de euros tras su gran temporada y las miradas que llegan desde Europa.
José Manuel “Flaco” López vive el mejor momento de su carrera. Consolidado como figura del Palmeiras y con presencia en la Selección Argentina, el exdelantero de Lanús se ha transformado en uno de los atacantes más cotizados del fútbol sudamericano.
Su presente goleador y su proyección internacional llevaron al club paulista a fijar una cifra impactante para quien quiera llevarse al artillero: 40 millones de euros. El atacante, dirigido por Abel Ferreira, acumula 23 goles en 56 partidos durante 2025, una marca que lo posiciona como pieza clave del equipo finalista de la Copa Libertadores.
Su rendimiento no pasó inadvertido para los grandes de Europa, que ya comenzaron a seguir de cerca sus actuaciones. Desde el entorno del jugador aseguran que hay interés de clubes de la Premier League de Inglaterra y de LaLiga de España, aunque por ahora no existen ofertas concretas.
En Palmeiras, sin embargo, ya se preparan para un posible movimiento en el próximo mercado. La intención del Verdao es retenerlo al menos hasta después del Mundial de Clubes, pero son conscientes de que su valor de mercado crece a pasos agigantados.
“Es un delantero completo, joven y con gol. Sabemos que tarde o temprano llegará una oferta importante”, reconocen desde el club. El Flaco, de 24 años, también empieza a soñar con un lugar en el Mundial 2026. Sus convocatorias a la Selección Argentina fortalecieron su confianza y aumentaron su visibilidad internacional.
En paralelo, su nombre fue vinculado en su momento con Boca y River, aunque el Verdao siempre se mostró firme en su decisión de no cederlo. Hoy, con una tasación de 40 millones de euros, López se convirtió en una de las joyas más codiciadas del continente y en el gran orgullo del club brasileño.
