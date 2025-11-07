River pierde a una pieza clave por la fecha FIFA: Gallardo no podrá contar con él ante Vélez

El conjunto cafetero se reunirá en Fort Lauderdale, Florida, a partir del sábado 8 de noviembre, y luego se trasladará a Nueva York para el segundo partido. En consecuencia, Castaño se perderá el encuentro decisivo de la fase de liga ante Vélez Sarsfield, previsto en el Estadio José Amalfitani. En el Millonario, la ausencia es significativa: el volante venía mostrando un rendimiento en alza y había logrado consolidarse en el mediocampo, aportando equilibrio y recuperación.