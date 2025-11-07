River pierde a una pieza clave por la fecha FIFA: Gallardo no podrá contar con él ante Vélez
Aunque la Selección Argentina liberó a los futbolistas del torneo local, el mediocampista colombiano fue citado por su país y no estará en la definición del Clausura.
Mientras los equipos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se preparan para afrontar la recta final del Torneo Clausura 2025, River recibió una noticia que complica los planes de Marcelo Gallardo. Pese a que la Selección Argentina decidió no convocar a jugadores del ámbito local para los amistosos de noviembre, otro combinado nacional no tuvo la misma consideración.
La Selección de Colombia llamó a Kevin Castaño, una de las piezas que el técnico millonario considera fundamentales en su esquema. La Asociación del Fútbol Argentino(AFA) había dado el visto bueno para que los futbolistas que militan en clubes con compromisos definitorios no fueran citados a la gira albiceleste por África.
El gesto fue bien recibido en Núñez, ya que permitía mantener la base titular en un momento clave del campeonato. Sin embargo, el alivio duró poco: el mediocampista colombiano deberá viajar a Estados Unidos para unirse al equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que disputará amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia.
El conjunto cafetero se reunirá en Fort Lauderdale, Florida, a partir del sábado 8 de noviembre, y luego se trasladará a Nueva York para el segundo partido. En consecuencia, Castaño se perderá el encuentro decisivo de la fase de liga ante Vélez Sarsfield, previsto en el Estadio José Amalfitani. En el Millonario, la ausencia es significativa: el volante venía mostrando un rendimiento en alza y había logrado consolidarse en el mediocampo, aportando equilibrio y recuperación.
En contraste, Juan Fernando Quintero, otro colombiano con pasado en River, no fue citado por su selección, por lo que seguirá entrenando junto al plantel. Desde el cuerpo técnico del club de Núñez analizan las variantes para reemplazar a Castaño, aunque el panorama no es sencillo por la cantidad de lesionados y la exigencia del calendario.
Durante una conferencia previa al Superclásico, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, explicó que se acordó con Lionel Scaloni no citar a jugadores de equipos argentinos que estén disputando instancias decisivas. “Queremos que puedan estar con sus clubes si se juegan cosas importantes”, dijo el dirigente. No obstante, la medida no alcanzó a selecciones extranjeras, por lo que Gallardo deberá ingeniárselas para suplir una baja que llega en el peor momento posible.
