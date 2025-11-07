El emotivo homenaje de Boca a Martín Palermo en el día de su cumpleaños número 52

Martín Palermo cumple 52 años y Boca no dejó pasar la fecha. A través de sus redes sociales, el club de la Ribera compartió un video lleno de nostalgia y emoción, repasando los goles más icónicos del histórico número 9 y celebrando su huella imborrable en la historia azul y oro. “Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”, fue el mensaje con el que el Xeneize acompañó las imágenes, que rápidamente se viralizaron y despertaron una ola de cariño hacia el actual entrenador del Fortaleza de Brasil.