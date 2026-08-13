No va más: Independiente echó a Gustavo Quinteros tras la goleada ante Atlético Tucumán
La dirigencia del Rojo decidió finalizar el ciclo del entrenador, que tenía contrato hasta diciembre. Hugo Tocalli estará al frente del entrenamiento de este jueves.
Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente. Después de la contundente derrota por 4-0 ante Atlético Tucumán, que significó la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina 2026, la dirigencia del Rojo resolvió ponerle punto final al ciclo del director técnico, que todavía tenía contrato vigente hasta diciembre de este año.
La decisión se tomó este jueves, luego de una reunión realizada en el predio de la institución. El encuentro estuvo encabezado por el presidente Néstor Grindetti, el secretario Daniel Seoane y los vocales Carlos Sartori y Adrián Espósito. Tras analizar el presente deportivo y las declaraciones realizadas por el DT luego de la goleada, los dirigentes determinaron que el entrenador no continuara al frente del plantel profesional.
La salida se produce en medio de un escenario de mucha incertidumbre para Independiente, tanto dentro como fuera de la cancha. El equipo venía atravesando dificultades en cuanto a resultados y funcionamiento, mientras que la falta de incorporaciones durante el mercado de pases había sido uno de los principales reclamos expresados públicamente por el entrenador en las últimas semanas.
La conferencia de Gustavo Quinteros que terminó de tensar la relación en Independiente
Después de la derrota ante el Decano, Quinteros había brindado una conferencia de prensa en la que realizó una fuerte autocrítica y asumió parte de la responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, también volvió a mencionar las dificultades que había encontrado para conformar un plantel competitivo. “Me da vergüenza y asumo toda la responsabilidad que me corresponde”, había expresado el entrenador luego del encuentro.
También pidió disculpas a los hinchas por la actuación del equipo y reconoció la gravedad de la derrota: “Es una derrota muy dura, que nos hace mucho daño. Como entrenador me da vergüenza y asumo toda la responsabilidad que me corresponde”. Y agregó: “Le quiero pedir disculpas a la gente de Independiente. Es algo que no se nos pasaba por la cabeza”.
“Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos. Por eso digo que yo me hago responsable de lo que me corresponde, pero necesitamos la ayuda de todos para volver al lugar que Independiente merece”, manifestó.
A pesar de sus palabras de autocrítica, las declaraciones del técnico respecto de la conformación del plantel no fueron bien recibidas por un sector de la dirigencia. El entrenador había insistido en varias oportunidades con la necesidad de incorporar futbolistas y volvió a poner el foco sobre esa cuestión después de la eliminación. La relación entre ambas partes terminó de quebrarse después de la goleada y, pocas horas más tarde, la dirigencia tomó la determinación de interrumpir el vínculo.
Los números de Gustavo Quinteros en Independiente
Quinteros se despide de Independiente después de haber dirigido 31 partidos oficiales. Durante su ciclo consiguió 14 victorias, nueve empates y sufrió 10 derrotas. El equipo no logró avanzar en las principales competencias que disputó durante su etapa. En el Torneo Apertura quedó eliminado en los octavos de final frente a Rosario Central, mientras que en la Copa Argentina volvió a quedar afuera en la misma instancia, aunque esta vez con una derrota mucho más contundente.
El 4-0 ante Atlético Tucumán fue el último partido de Quinteros como entrenador del Rojo y terminó marcando el cierre de una etapa que había comenzado con expectativas, pero que finalmente quedó atravesada por los resultados adversos, las dificultades para reforzar el plantel y el creciente desgaste entre el cuerpo técnico y la dirigencia.
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