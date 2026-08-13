No va más: Independiente echó a Gustavo Quinteros tras la goleada ante Atlético Tucumán

“Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos. Por eso digo que yo me hago responsable de lo que me corresponde, pero necesitamos la ayuda de todos para volver al lugar que Independiente merece”, manifestó.

A pesar de sus palabras de autocrítica, las declaraciones del técnico respecto de la conformación del plantel no fueron bien recibidas por un sector de la dirigencia. El entrenador había insistido en varias oportunidades con la necesidad de incorporar futbolistas y volvió a poner el foco sobre esa cuestión después de la eliminación. La relación entre ambas partes terminó de quebrarse después de la goleada y, pocas horas más tarde, la dirigencia tomó la determinación de interrumpir el vínculo.

Los números de Gustavo Quinteros en Independiente

Quinteros se despide de Independiente después de haber dirigido 31 partidos oficiales. Durante su ciclo consiguió 14 victorias, nueve empates y sufrió 10 derrotas. El equipo no logró avanzar en las principales competencias que disputó durante su etapa. En el Torneo Apertura quedó eliminado en los octavos de final frente a Rosario Central, mientras que en la Copa Argentina volvió a quedar afuera en la misma instancia, aunque esta vez con una derrota mucho más contundente.

El 4-0 ante Atlético Tucumán fue el último partido de Quinteros como entrenador del Rojo y terminó marcando el cierre de una etapa que había comenzado con expectativas, pero que finalmente quedó atravesada por los resultados adversos, las dificultades para reforzar el plantel y el creciente desgaste entre el cuerpo técnico y la dirigencia.