Quién será el director técnico de Independiente tras el despido de Gustavo Quinteros
El coordinador de las divisiones inferiores asumirá de manera interina la conducción del plantel profesional luego de la decisión de la dirigencia de finalizar el ciclo del entrenador.
Independiente atraviesa horas de cambios después de la salida de Gustavo Quinteros y ya tiene definido quién estará al frente del plantel en el corto plazo. Hugo Tocalli dirigirá el próximo entrenamiento del Rojo, luego de que la dirigencia resolviera ponerle punto final al ciclo del entrenador tras la goleada por 4-0 ante Atlético Tucumán, que significó la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina 202.
Tocalli, actual coordinador de las divisiones inferiores de Independiente, será quien tome temporalmente las riendas del equipo mientras la dirigencia analiza las alternativas para elegir al próximo director técnico. La decisión busca garantizar la continuidad de los trabajos del plantel profesional en medio de un momento de fuerte incertidumbre deportiva e institucional.
La salida de Quinteros se confirmó este jueves, después de una reunión entre los principales dirigentes del club. El entrenador tenía contrato vigente hasta diciembre, pero la contundente caída ante el Decano en Rosario y el desgaste que se había producido en las últimas semanas llevaron a la Comisión Directiva a tomar la determinación de interrumpir el vínculo.
Hugo Tocalli, una figura con experiencia dentro del fútbol argentino
Ahora, con Tocalli al frente de la práctica, comienza una nueva etapa. Aunque todavía no se definió cuánto tiempo permanecerá el coordinador de las inferiores en ese puesto, su principal objetivo será ordenar al plantel después del duro golpe sufrido y mantener la actividad mientras los dirigentes avanzan con la búsqueda del sucesor de Quinteros.
La elección no es casual: cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino y una amplia experiencia en la formación de jugadores jóvenes. Su recorrido incluye trabajos en divisiones inferiores y equipos profesionales, además de una importante etapa vinculada a las selecciones juveniles de Argentina.
En Avellaneda ocupa actualmente el cargo de coordinador de las divisiones inferiores, por lo que conoce de cerca a varios de los futbolistas que forman parte de la estructura del club. Esa familiaridad con la institución y con el trabajo cotidiano en el predio facilita que pueda asumir rápidamente la conducción del entrenamiento. Su tarea inicial será esencialmente interina.
La salida de Gustavo Quinteros cambió el escenario en Independiente
Quinteros había asumido públicamente la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas a los hinchas después del encuentro: “Me da vergüenza y asumo toda la responsabilidad que me corresponde”, había manifestado durante la conferencia de prensa.
El entrenador también había reclamado nuevamente por la situación del plantel y por las dificultades que, según su visión, había encontrado durante el armado del equipo: “Cuando llegamos, el 90% de este plantel sigue todavía. Tenemos el mismo plantel y se han ido 15/16 jugadores. Es fácil sacar la cuenta y difícil tener la posibilidad de pelear mucho más arriba cuando se van un montón de jugadores o no llegan. Es muy complicado, es difícil”.
“La responsabilidad mía, la que me corresponde, me hago cargo totalmente pero ni los jugadores ni nosotros como Cuerpo Técnico somos totalmente responsables de una continuidad de fracasos de un club grande como Independiente, de muchísimos años”, señaló.
Sus declaraciones terminaron generando malestar dentro de la dirigencia, que posteriormente decidió finalizar el ciclo. La relación ya venía atravesada por diferencias vinculadas al mercado de pases y a la conformación del plantel.
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