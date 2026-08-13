Quién será el director técnico de Independiente tras el despido de Gustavo Quinteros

En Avellaneda ocupa actualmente el cargo de coordinador de las divisiones inferiores, por lo que conoce de cerca a varios de los futbolistas que forman parte de la estructura del club. Esa familiaridad con la institución y con el trabajo cotidiano en el predio facilita que pueda asumir rápidamente la conducción del entrenamiento. Su tarea inicial será esencialmente interina.

La salida de Gustavo Quinteros cambió el escenario en Independiente

Quinteros había asumido públicamente la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas a los hinchas después del encuentro: “Me da vergüenza y asumo toda la responsabilidad que me corresponde”, había manifestado durante la conferencia de prensa.

El entrenador también había reclamado nuevamente por la situación del plantel y por las dificultades que, según su visión, había encontrado durante el armado del equipo: “Cuando llegamos, el 90% de este plantel sigue todavía. Tenemos el mismo plantel y se han ido 15/16 jugadores. Es fácil sacar la cuenta y difícil tener la posibilidad de pelear mucho más arriba cuando se van un montón de jugadores o no llegan. Es muy complicado, es difícil”.

“La responsabilidad mía, la que me corresponde, me hago cargo totalmente pero ni los jugadores ni nosotros como Cuerpo Técnico somos totalmente responsables de una continuidad de fracasos de un club grande como Independiente, de muchísimos años”, señaló.

Sus declaraciones terminaron generando malestar dentro de la dirigencia, que posteriormente decidió finalizar el ciclo. La relación ya venía atravesada por diferencias vinculadas al mercado de pases y a la conformación del plantel.