El cambio de último momento en Racing para el clásico con Independiente: la sorpresa de Romero

El exmediocampista de River y la Selección Argentina ocupará el eje del campo de juego en lugar de Leonel Pérez, un futbolista que venía siendo una pieza habitual en la estructura titular de la Academia a lo largo de la temporada. La determinación de "Chirola" causa impacto debido a la escasa continuidad del volante tucumano en el semestre, quien sumaba apenas ocho presentaciones con la camiseta albiceleste e incluso no había registrado minutos en los compromisos recientes frente a Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba.