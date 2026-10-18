El cambio de último momento en Racing para el clásico con Independiente: la sorpresa de Romero
El DT de la Academia pateó el tablero antes del cruce de Avellaneda e incluyó a Matías Kranevitter como titular en el Cilindro, además de dejar fuera de la nómina a Matko Miljevic.
A pocas horas del inicio de un nuevo Clásico de Avellaneda, Sebastián Romero sorprendió a propios y extraños en la alineación de Racing para recibir a Independiente en el Estadio Presidente Perón por la décimo tercera fecha del Torneo Clausura. De forma imprevista y por estricta decisión táctica, el entrenador resolvió el ingreso del experimentado Matías Kranevitter en el once inicial.
El exmediocampista de River y la Selección Argentina ocupará el eje del campo de juego en lugar de Leonel Pérez, un futbolista que venía siendo una pieza habitual en la estructura titular de la Academia a lo largo de la temporada. La determinación de "Chirola" causa impacto debido a la escasa continuidad del volante tucumano en el semestre, quien sumaba apenas ocho presentaciones con la camiseta albiceleste e incluso no había registrado minutos en los compromisos recientes frente a Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba.
El cambio de último momento en Racing para el clásico con Independiente: la sorpresa de Chirola Romero
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Asimismo, la otra drástica resolución del cuerpo técnico pasó por borrar de la lista de concentrados a Matko Miljevic. El mediapunta quedó fuera de los relevos por una decisión exclusivamente futbolística, sumando un condimento extra a la previa de un choque decisivo para las aspiraciones del conjunto de Avellaneda en el certamen local.
Los 11 de Racing para enfrentar a Independiente en el clásico de Avellaneda
A la espera de la confirmación de la planilla oficial antes del pitazo inicial, el once de Racing para saltar al campo de juego ante el Rojo estará conformado por: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Juan Fernando Conechny, Adrián Martínez y Lautaro Díaz.
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