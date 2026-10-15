Facundo Cambeses e Iván Marcone palpitaron el Clásico de Avellaneda: "Tenemos que dejar la vida"
Los capitanes de Racing e Independiente compartieron la habitual conferencia de prensa de la Liga Profesional antes del cruce del domingo en el Cilindro.
La antesala del Clásico de Avellaneda ya se vive con máxima intensidad. Este domingo a partir de las 14.45, Racing e Independiente se enfrentarán en el Estadio Presidente Perón por la décimo tercera fecha del Torneo Clausura. En la previa de una nueva edición del choque barrial, Facundo Cambeses e Iván Marcone encabezaron la tradicional conferencia de prensa compartida que organiza la Liga Profesional para analizar el momento de ambos planteles.
Desde el lado del conjunto local, el arquero de La Academia remarcó la necesidad de lograr un triunfo para torcer el rumbo del equipo. “Es un partido muy importante para los dos. Nosotros nos vamos a enfocar en ganar, lo sabemos muy bien. El semestre y el año no fueron buenos, pero cada clásico es un mundo: podés venir mal, ganarlo y que sea un partido bisagra. Tenemos que dejar la vida porque tenemos que ganar”, aseveró el guardameta, quien respaldó además a la dupla central juvenil integrada por Mateo Martínez y Gonzalo Escudero.
Cambeses y Marcone palpitaron el Clásico de Avellaneda: "Tenemos que dejar la vida"
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En la otra vereda, el capitán del Rojo destacó la preparación de la escuadra conducida por Julio Vaccari y se refirió al clima institucional que atraviesa la entidad de Avellaneda a pocas semanas de los comicios de autoridades. “Llegamos muy bien, trabajamos de forma impecable y el grupo está unido. Obviamente hay incertidumbre por la situación política, pero la política al vestuario no va a entrar. Nosotros pensamos solamente en el partido”, sostuvo el volante central.
Asimismo, Marcone lanzó una singular reflexión respecto a las tensiones internas que se viven en el ambiente futbolístico. “Antes se decía que entre clásicos somos rivales, no enemigos. En mi caso, me gustaría que en Independiente seamos todos del club y no rivales entre nosotros”, disparó. Con las cartas sobre la mesa y los referentes al frente, el clásico de la ciudad se prepara para una jornada decisiva en el marco del certamen doméstico.
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