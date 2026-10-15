Facundo Cambeses e Iván Marcone palpitaron el Clásico de Avellaneda: "Tenemos que dejar la vida"

Desde el lado del conjunto local, el arquero de La Academia remarcó la necesidad de lograr un triunfo para torcer el rumbo del equipo. “Es un partido muy importante para los dos. Nosotros nos vamos a enfocar en ganar, lo sabemos muy bien. El semestre y el año no fueron buenos, pero cada clásico es un mundo: podés venir mal, ganarlo y que sea un partido bisagra. Tenemos que dejar la vida porque tenemos que ganar”, aseveró el guardameta, quien respaldó además a la dupla central juvenil integrada por Mateo Martínez y Gonzalo Escudero.