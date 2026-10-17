Racing vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Con ambos equipos urgidos de una victoria, el Cilindro se prepara para recibir la edición 241 del clásico de Avellaneda. El encuentro será televisado por ESPN Premium y TNT Sports, con Facundo Tello como árbitro principal.
Racing e Independiente se enfrentan este domingo, desde las 14.45, en el estadio Presidente Perón, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura.
El partido será televisado por TNT Sports y ESPN Premium y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, acompañado por los asistentes Cristian Navarro y Miguel Savorani. En el VAR estará Germán Delfino.
Racing llega golpeado tras perder 2-0 ante Belgrano en el Cilindro de Avellaneda, resultado que profundizó su mal momento en el torneo. Con 11 puntos, la "Academia" se ubica en el decimotercer puesto de la Zona B, fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final, por lo que buscará recuperarse ante su clásico rival y sumar tres puntos que le permitan mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.
Por su parte, el "Rojo" viene de empatar sin goles ante Talleres en Córdoba, en un partido en el que no logró romper la igualdad. Producto de ese resultado, suma 18 unidades y ocupa el séptimo puesto de la Zona A, dentro de los ocho equipos que clasifican a los playoffs.
En el historial general de partidos oficiales, Independiente lleva la ventaja sobre Racing, con 91 triunfos, contra 71 de la "Academia" y 78 empates. El último clásico se disputó en abril de 2026 y terminó con victoria 1-0 del "Rojo", gracias al gol de Gabriel Ávalos. En ese partido, Adrián “Maravilla” Martínez falló un penal para Racing.
Formaciones de Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura - Interzonal
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
Horario y televisación
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Hora: 14:45.
Estadio: Presidente Perón.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Germán Delfino.
TV: ESPN Premium y TNT Sports.
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