Qué hay detrás de la salida de Mascherano del Inter Miami: el conflicto interno que lo desgastó
Un informe reveló tensiones en el vestuario, cruces con referentes y una presión constante por resultados que terminó por precipitar el final del ciclo del entrenador argentino.
La salida de Javier Mascherano de Inter Miami sigue generando repercusiones y, con el correr de las horas, comienzan a conocerse detalles que explican un final más conflictivo de lo que parecía. Según un informe del medio estadounidense The Athletic, el alejamiento del entrenador no fue únicamente una decisión personal, sino la consecuencia de un desgaste profundo en la convivencia con el plantel y de resultados que no estuvieron a la altura de las expectativas.
Uno de los episodios que habría acelerado la ruptura fue un tenso cruce en el vestuario tras el empate frente a New York Red Bulls. Ese momento marcó un antes y un después en la relación entre el cuerpo técnico y los futbolistas, en un contexto donde la exigencia por rendir de inmediato era cada vez mayor.
Las razones detrás de la renuncia de Javier Mascherano en Inter Miami
El informe, elaborado por el periodista Tom Bogert, también reveló que la dinámica entre Mascherano y Lionel Messi estaba lejos de ser armónica. Si bien ambos comparten una historia importante en la Selección Argentina y en el Barcelona, el director técnico mantenía una postura firme que incluía discusiones directas con el capitán, lo que generaba un clima de tensión permanente dentro de un vestuario repleto de figuras.
El golpe deportivo que terminó de debilitar su continuidad fue la eliminación en la Concachampions Cup 2026 frente a Nashville SC. La caída en ese torneo, sumada a la fuerte inversión realizada por el club para potenciar el plantel, dejó al entrenador en una posición frágil, con un grupo que ya no respondía de la misma manera.
Otro factor determinante fue el contexto institucional. Según trascendió, el peso de Messi dentro del proyecto va más allá de lo futbolístico, ya que se proyecta como futuro copropietario del club. Esa influencia condiciona cualquier decisión importante y reduce el margen de maniobra de los entrenadores, especialmente en situaciones de conflicto.
Finalmente, la salida de Mascherano se concretó en medio de este escenario complejo. En su lugar, asumió de manera interina Guillermo Hoyos, mientras la dirigencia busca un perfil capaz de manejar un plantel de alto perfil sin repetir los cortocircuitos que marcaron el cierre de este ciclo. Así, el paso del “Jefecito” por Inter Miami llegó a su fin en un contexto de tensión acumulada, donde los resultados, las relaciones internas y el peso de las figuras terminaron siendo determinantes.
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