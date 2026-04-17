Qué hay detrás de la salida de Mascherano del Inter Miami: el conflicto interno que lo desgastó

La salida de Javier Mascherano de Inter Miami sigue generando repercusiones y, con el correr de las horas, comienzan a conocerse detalles que explican un final más conflictivo de lo que parecía. Según un informe del medio estadounidense The Athletic, el alejamiento del entrenador no fue únicamente una decisión personal, sino la consecuencia de un desgaste profundo en la convivencia con el plantel y de resultados que no estuvieron a la altura de las expectativas.