El campeón del mundo que luego de retirarse comenzó a escalar semidesnudo

André Schürrle fue uno de los mejores delanteros del Mundial de Brasil 2014, aportando goles y asistencias que ayudaron a Alemania a conquistar la Copa del Mundo ante la Argentina de Lionel Messi y Alejandro Sabella. Su velocidad y visión de juego lo convirtieron en una de las figuras del torneo, incluyendo su asistencia en la final y el gol en la semifinal contra el anfitrión.