El campeón del mundo que luego de retirarse comenzó a escalar semidesnudo
Pieza clave en la final ante Argentina, fue campeón de la Premier League con el Chelsea. Su giro radical, en 2020 y con 29 años, generó una gran repercusión. Descubrí su historia.
André Schürrle fue uno de los mejores delanteros del Mundial de Brasil 2014, aportando goles y asistencias que ayudaron a Alemania a conquistar la Copa del Mundo ante la Argentina de Lionel Messi y Alejandro Sabella. Su velocidad y visión de juego lo convirtieron en una de las figuras del torneo, incluyendo su asistencia en la final y el gol en la semifinal contra el anfitrión.
En su carrera de clubes, Schürrle pasó por equipos importantes de Europa, como en el Chelsea, donde se consagró campeón de la Premier League. Sin embargo, en 2020 y con 29 años, sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su retiro del profesionalismo para dedicarse al montañismo.
André Horst Schürrle y su paso por el fútbol
Schürrle inició su trayectoria profesional en el Mainz 05, donde rápidamente llamó la atención por su talento dentro del fútbol alemán. Gracias a sus buenas actuaciones, logró dar el salto al Bayer Leverkusen, consolidándose como una de las jóvenes promesas más destacadas del país.
En 2013 llegó al Chelsea, donde vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al ganar la Premier League y otros títulos. Su mayor protagonismo internacional se dio en el Mundial de 2014: pese a no ser titular habitual, marcó goles clave en la semifinal frente a Brasil y dio la asistencia para el gol decisivo de Mario Götze en la final contra Argentina.
Tras su paso por Inglaterra, regresó a Alemania para jugar en el Wolfsburgo, aunque las lesiones afectaron su rendimiento. De esta manera, a los 29 años, decidió retirarse del fútbol profesional para emprender un nuevo estilo de vida.
Su vida después del retiro
Tras su retiro del fútbol, Schürrle volcó su energía hacia el montañismo y la práctica del método Wim Hof, que combina respiración controlada y ejercicios físicos para afrontar desafíos extremos. Esta nueva fase de su vida, alejada del ritmo frenético del deporte de alto rendimiento, le brindó tranquilidad y le permitió acercarse a su familia.
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