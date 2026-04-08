El futbolista que tuvo una exitosa carrera en River: qué es de su vida

Alfonso "La Gaucha" Domínguez y su paso por el fútbol

Domínguez inició su carrera en el "Manya", donde contribuyó a que el club se coronara campeón uruguayo en 1985 y 1986. Su punto más alto llegó en 1987, cuando ayudó al equipo a conseguir su quinta Copa Libertadores, consolidándose como uno de los grandes defensores de la época. Ese mismo año, su nivel le valió el debut en la selección uruguaya, con la que celebró la conquista de la Copa América.