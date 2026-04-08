El futbolista que tuvo una exitosa carrera en River: qué es de su vida
Símbolo del fútbol sudamericano, ganó la Libertadores con Peñarol, la Copa América con Uruguay y un torneo local con el "Millonario". Los detalles en la nota.
Alfonso Domínguez fue uno de los mejores defensores del fútbol sudamericano, destacándose por su solidez y liderazgo en el campo de juego. Su trayectoria incluyó pasos destacados por Nacional y River Plate, aunque su mejor versión se vio en Peñarol, donde dio sus primeros pasos.
Su momento más recordado llegó con la conquista de la Copa Libertadores y la Copa América 1987 con Uruguay, logros que lo inscribieron en la historia grande de Sudamérica. Tras una carrera plagada de éxitos y reconocimientos, decidió alejarse de los reflectores y encontró tranquilidad en Durazno, su pueblo natal.
Alfonso "La Gaucha" Domínguez y su paso por el fútbol
Domínguez inició su carrera en el "Manya", donde contribuyó a que el club se coronara campeón uruguayo en 1985 y 1986. Su punto más alto llegó en 1987, cuando ayudó al equipo a conseguir su quinta Copa Libertadores, consolidándose como uno de los grandes defensores de la época. Ese mismo año, su nivel le valió el debut en la selección uruguaya, con la que celebró la conquista de la Copa América.
A comienzos de los 90, Domínguez dio el salto a Argentina para jugar en River. Aunque su estadía fue breve, dejó su marca ganando un torneo local y destacándose por su entrega y compromiso en la cancha. En los últimos años de su carrera, regresó a Uruguay para vestir la camiseta de Nacional y luego culminó su trayectoria en Huracán Buceo, cerrando así un camino futbolístico repleto de victorias y reconocimientos.
Su vida después del retiro
Después de colgar los botines, “La Gaucha” regresó a Durazno, buscando tranquilidad tras una carrera llena de presión, exigencias e intensidad. En la actualidad, disfruta de una vida serena, rodeado de su familia y de amigos de toda la vida, lejos del bullicio del fútbol profesional.
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