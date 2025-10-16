El campeón de River que cambió el fútbol profesional por ser remisero: de quién se trata

En 1975 siguió a Labruna a River, donde fue parte de un plantel exitoso que ganó el Metropolitano y Nacional. Luego jugó en Vélez y Estudiantes, antes de una breve experiencia internacional en Colombia con Unión Magdalena.

De regreso en Argentina, pasó por Unión de Santa Fe, regresó a la "T" y jugó en Tigre, finalizando su carrera en 1986 en Defensores Unidos de Zárate.

Su vida después del retiro

Artico remiss.jpg Tras negocios fallidos y problemas personales, comenzó a trabajar como remisero.

Tras retirarse, Ártico se volcó a las inversiones, con negocios gastronómicos y varios departamentos en Buenos Aires. Sin embargo, enfrentó dificultades: la enfermedad de su padre y problemas personales lo llevaron a perder gran parte de su patrimonio.

Para salir adelante, empezó a trabajar como remisero, primero en Buenos Aires y luego en su ciudad natal, Colonia Caroya, actividad que mantiene en la actualidad.