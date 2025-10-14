El jugador del fútbol que Maradona lesionó e inició una lucha contra la depresión

Con Italia 1990 como su meta personal, atravesaba su mejor nivel cuando el destino le jugó una mala pasada. En un partido ante el Napoli de Maradona, intentó anticiparlo en una jugada desafortunada: el astro argentino cayó sobre él y los tapones de aluminio se engancharon en su rodilla, provocándole una grave lesión ligamentaria. Esa rotura lo obligó a operarse y frustró su sueño de estar en otro Mundial con la Selección Argentina.

Su vida después del retiro

La tristeza, el estrés y la ansiedad le pasaron factura, y con el tiempo comenzó a sufrir una alopecia total que lo dejó sin cabello en todo el cuerpo. Hoy, Dertycia sigue vinculado al deporte como parte del equipo de trabajo en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.