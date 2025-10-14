El jugador del fútbol que Maradona lesionó e inició una lucha contra la depresión
Estaba a las puertas de la convocatoria para disputar el Mundial de Italia 90, pero una lesión le cambió la vida para siempre. ¿De quién se trata?
Todo pequeño que corre detrás de una pelota tiene dos objetivos: llegar a Primera División y jugar un Mundial con su selección. Oscar Dertycia estuvo muy cerca de tachar con una tilde ambas metas, pero una lesión ocasionada por Diego Maradona lo dejó afuera de la cita más importante que tiene el fútbol.
Luego de haber quedado afuera del Mundial de México 1986, Dertycia enfocó todos sus cañones en Italia 90, sabiendo que era, quizás, su última bala. Pero lo que no sabía que el destino le tendría preparado un duro revés antes de que salga la nómina final. El argentino sufrió una dura lesión que le alejó de la Copa del Mundo y lo introdujo en una profunda depresión.
Oscar Dertycia y su paso por el fútbol
La carrera de Dertycia estuvo marcada por el talento y también por la mala fortuna. Surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, supo destacarse por su técnica y visión de juego, lo que lo llevó a dar el salto a Europa, donde vistió la camiseta de la Fiorentina en un gran momento de su carrera.
Durante los años previos al Mundial de México 1986, integró los grupos de trabajo de Carlos Bilardo y estuvo cerca de formar parte del plantel campeón del mundo. Aunque no fue convocado, su vínculo con el equipo fue tan estrecho que participó de la bienvenida a los campeones en Ezeiza y en los festejos en la Casa Rosada.
Con Italia 1990 como su meta personal, atravesaba su mejor nivel cuando el destino le jugó una mala pasada. En un partido ante el Napoli de Maradona, intentó anticiparlo en una jugada desafortunada: el astro argentino cayó sobre él y los tapones de aluminio se engancharon en su rodilla, provocándole una grave lesión ligamentaria. Esa rotura lo obligó a operarse y frustró su sueño de estar en otro Mundial con la Selección Argentina.
Su vida después del retiro
La tristeza, el estrés y la ansiedad le pasaron factura, y con el tiempo comenzó a sufrir una alopecia total que lo dejó sin cabello en todo el cuerpo. Hoy, Dertycia sigue vinculado al deporte como parte del equipo de trabajo en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.
