El exdefensor de River que cambió el fútbol por la vida en el campo

En 2011 fue uno de los protagonistas involuntarios del histórico descenso del club, tras cometer un penal en la recordada promoción frente a Belgrano. A partir de ese momento, la relación con los hinchas quedó rota y su futuro en el equipo se complicó.

Con poco lugar en el plantel, Román fue cedido a Palmeiras de Brasil, donde vivió una experiencia agridulce: aunque el equipo perdió la categoría, logró conquistar la Copa de Brasil en 2012. Tiempo después regresó a Libertad, donde volvió a mostrar su mejor versión y sumó nuevos títulos a su carrera.

También defendió las camisetas de Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo antes de que la pandemia de COVID-19 lo alejara definitivamente de las canchas.

Su vida después del retiro

Luego de colgar los botines, Román decidió regresar a sus orígenes y enfocarse en la vida del campo, dedicándose a la ganadería, un trabajo que ya conocía desde joven.

Aunque se alejó del fútbol profesional, mantiene el vínculo con el deporte jugando de manera amateur en el Club Deportivo La Colmena.