El exdefensor de River que cambió el fútbol por la vida en el campo
Fue parte del plantel que descendió en 2011 y dejó una complicada imagen en el club, aunque en la actualidad busca reinventarse lejos del verde césped.
El descenso de River Plate en 2011 quedó grabado como uno de los capítulos más dolorosos en la historia del fútbol argentino. Aquel golpe deportivo no solo significó una herida profunda para sus hinchas, sino también el punto de partida de una transformación que cambiaría la historia del club.
Entre críticas a la dirigencia y cuestionamientos al plantel, uno de los nombres más recordados fue el del defensor paraguayo Adalberto Román, protagonista de una jugada que marcó aquella serie ante Belgrano. Hoy, lejos de la presión de los flashes, el exfutbolista encontró un nuevo rumbo en el campo.
Adalberto Román y su paso por el fútbol
Román dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con la camiseta de Libertad, uno de los clubes más importantes de Paraguay. Allí se consolidó como un defensor firme, formando parte de un equipo que dominó el torneo local y levantó varios títulos en poco tiempo.
Su nivel llamó la atención de River, que en busca de reforzar su defensa lo incorporó por una cifra cercana a los tres millones de dólares. Su paso por el conjunto de Núñez, sin embargo, no tuvo el desenlace que esperaba.
En 2011 fue uno de los protagonistas involuntarios del histórico descenso del club, tras cometer un penal en la recordada promoción frente a Belgrano. A partir de ese momento, la relación con los hinchas quedó rota y su futuro en el equipo se complicó.
Con poco lugar en el plantel, Román fue cedido a Palmeiras de Brasil, donde vivió una experiencia agridulce: aunque el equipo perdió la categoría, logró conquistar la Copa de Brasil en 2012. Tiempo después regresó a Libertad, donde volvió a mostrar su mejor versión y sumó nuevos títulos a su carrera.
También defendió las camisetas de Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo antes de que la pandemia de COVID-19 lo alejara definitivamente de las canchas.
Su vida después del retiro
Luego de colgar los botines, Román decidió regresar a sus orígenes y enfocarse en la vida del campo, dedicándose a la ganadería, un trabajo que ya conocía desde joven.
Aunque se alejó del fútbol profesional, mantiene el vínculo con el deporte jugando de manera amateur en el Club Deportivo La Colmena.
