MinutoUno

Racing cayó por 1-0 ante el Banfield de Pedro Troglio y profundiza su crisis

Deportes

La "Academia", que venía de sufrir dos derrotas consecutivas en el certamen, abrió la quinta fecha con una nueva derrota en Avellaneda.

Racing vs. Banfield

Racing vs. Banfield
Racing 

Racing 

En el encuentro correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, Banfield superó por 1-0 a Racing como visitante en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda. Este resultado no hace más que acrecentar la crisis que viene atravesando la Academia en esta temporada.

La ventaja definitiva para el Taladro la convirtió Alexander Machado a los 24 minutos del primer tiempo, situación que Racing no logró revertir.

Si bien el equipo de Avellaneda intentó buscar el empate realizando varias modificaciones en el complemento, Banfield sostuvo bien la diferencia en el marcador y se llevó una importante victoria fuera de casa.

Racing vs. Banfield por el Torneo Clausura: minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO: nueva caída de Racing por 1-0 ante Banfield

Arrancó el segundo tiempo en el Cilindro de Avellaneda

Entretiempo

Gol de Banfield: Machado pone en ventaja al Taladro a los 24'

Racing vs. Banfield: resultado en vivo

Cómo llegan Racing y Banfiel a este duelo

La "Academia" atraviesa un momento adverso y viene de sufrir dos derrotas consecutivas: primero cayó 2-0 ante Tigre y luego perdió 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal.

Con este último resultado, acumula una victoria, un empate y dos derrotas en las primeras cuatro fechas. Además, Juan Pablo Vojvoda deberá realizar dos cambios obligados, ya que no podrá contar con Marco Di Césare, quien sufrió una lesión, ni con Adrián "Maravilla" Martínez, expulsado en el último encuentro.

@RacingClub

@RacingClub

Por su parte, Banfield llega después de perder 2-0 ante Belgrano en el Florencio Sola y también registra una victoria, un empate y dos derrotas en el campeonato.

El elenco comandado por Pedro Troglio buscará, además, conseguir su primer triunfo como visitante en el Clausura, luego de no haber podido ganar en sus dos presentaciones como visitante.

El último antecedente entre ambos fue en el Torneo Apertura, cuando Racing se impuso 2-0 en el Florencio Sola, justamente con goles de los ausentes Di Césare y "Maravilla" Martínez.

Formaciones de Racing vs. Banfield por el Torneo Clausura - Zona B

Horario y televisación

  • Hora: 20:30.
  • Estadio: El Cilindro.
  • Árbitro: A confirmar.
  • VAR: A confirmar.
  • TV: ESPN Premium.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas