Racing cayó por 1-0 ante el Banfield de Pedro Troglio y profundiza su crisis
La "Academia", que venía de sufrir dos derrotas consecutivas en el certamen, abrió la quinta fecha con una nueva derrota en Avellaneda.
En el encuentro correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, Banfield superó por 1-0 a Racing como visitante en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda. Este resultado no hace más que acrecentar la crisis que viene atravesando la Academia en esta temporada.
La ventaja definitiva para el Taladro la convirtió Alexander Machado a los 24 minutos del primer tiempo, situación que Racing no logró revertir.
Si bien el equipo de Avellaneda intentó buscar el empate realizando varias modificaciones en el complemento, Banfield sostuvo bien la diferencia en el marcador y se llevó una importante victoria fuera de casa.
Racing vs. Banfield por el Torneo Clausura: minuto a minuto
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