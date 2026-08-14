Racing cayó por 1-0 ante el Banfield de Pedro Troglio y profundiza su crisis

Cómo llegan Racing y Banfiel a este duelo

La "Academia" atraviesa un momento adverso y viene de sufrir dos derrotas consecutivas: primero cayó 2-0 ante Tigre y luego perdió 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal.

Con este último resultado, acumula una victoria, un empate y dos derrotas en las primeras cuatro fechas. Además, Juan Pablo Vojvoda deberá realizar dos cambios obligados, ya que no podrá contar con Marco Di Césare, quien sufrió una lesión, ni con Adrián "Maravilla" Martínez, expulsado en el último encuentro.

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Por su parte, Banfield llega después de perder 2-0 ante Belgrano en el Florencio Sola y también registra una victoria, un empate y dos derrotas en el campeonato.

El elenco comandado por Pedro Troglio buscará, además, conseguir su primer triunfo como visitante en el Clausura, luego de no haber podido ganar en sus dos presentaciones como visitante.

El último antecedente entre ambos fue en el Torneo Apertura, cuando Racing se impuso 2-0 en el Florencio Sola, justamente con goles de los ausentes Di Césare y "Maravilla" Martínez.