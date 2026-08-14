Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Banfield por Internet

El último antecedente entre ambos fue en el Torneo Apertura, cuando Racing se impuso 2-0 en el Florencio Sola, justamente con goles de los ausentes Di Césare y "Maravilla" Martínez.

Formaciones de Racing vs. Banfield por el Torneo Clausura - Zona B

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. Juan Pablo Vojvoda. Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar, Jeremías Acosta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Banfield

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.