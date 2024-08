El cariñoso abrazo de Franco Colapinto a Christine GZ en su debut en la Fórmula 1

Video: así fue el abrazo de Franco Colapinto a Christine GZ en su debut en la Fórmula 1

franco colapinto periodista española

Se trata de Christine GZ, la misma periodista que afirman en redes sociales, intentó conquistar durante una entrevista. En el nuevo audiovisual que compartieron, ambos se hicieron virales porque se vieron muy abrazados. Aunque, al parecer, este abrazo tiene un motivo: unas disculpas de parte de Colapinto.

"Hablé con él y le dije: ´oye, la que me liaste´ y fue muy simpático, porque me dijo: ´si solo dije la verdad´", comenzó explicando la periodista ante las cámaras. Luego de esto, agregó: "Me comentó que después haremos una foto, un selfie, para ya reventar las redes, así que mis jefes aquí estarán muy contentos. Y bueno..."

Tras esto, la especialista en Fórmula 1 volvió a hablar del deporte: "Como tu decías Meli, 23 años después, vuelve Argentina a la Fórmula 1", dijo para cerrar en sus declaraciones.