Director de Alpine prometió "cerrar la brecha" entre los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly

El argentino quedó eliminado en la Q2 con un tiempo de 1m 30s 627. Si bien había mostrado buenas señales en la primera tanda, con registros de 1m30s931 tras un inicio de 1m 31s 458, no le alcanzó para avanzar a la última instancia. Desde la escudería Alpine admitieron que hubo una diferencia de rendimiento entre los dos autos y ya trabajan para revertir la situación.