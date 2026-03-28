Director de Alpine prometió "cerrar la brecha" entre los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly
El piloto argentino no logró meterse en la Q3 y partirá desde la octava fila. En Alpine reconocieron diferencias con el auto de Gasly y trabajan para acortar la brecha.
Franco Colapinto tendrá un desafío importante este domingo en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Desde las 2.00 de la madrugada (hora argentina), el joven piloto partirá desde el 15° lugar en el tradicional circuito de Suzuka, luego de una clasificación en la que no logró dar el salto a la Q3.
El argentino quedó eliminado en la Q2 con un tiempo de 1m 30s 627. Si bien había mostrado buenas señales en la primera tanda, con registros de 1m30s931 tras un inicio de 1m 31s 458, no le alcanzó para avanzar a la última instancia. Desde la escudería Alpine admitieron que hubo una diferencia de rendimiento entre los dos autos y ya trabajan para revertir la situación.
La comparación con su compañero, Pierre Gasly, dejó en evidencia esa brecha. El francés logró meterse en la Q3 y cerró la clasificación en el séptimo puesto, capitalizando mejor la evolución del monoplaza durante el fin de semana.
Los problemas de Colapinto no fueron aislados. Desde la tercera práctica libre ya se había ubicado 17°, a casi siete décimas de Gasly, una tendencia que se mantuvo durante la jornada. El equilibrio del auto, afectado por subviraje y sobreviraje, le impidió encontrar rendimiento en las vueltas rápidas.
En el equipo no esquivaron el análisis. El director deportivo, Steve Nielsen, explicó el plan de trabajo: “Trabajaremos duro y le daremos a Franco todo lo que necesite para entender mejor por qué no tuvo el ritmo y ayudarlo a cerrar esa brecha”. La estrategia incluye revisión de telemetría, ajustes en la puesta a punto y simulaciones.
El contraste con lo mostrado en China —donde el argentino había estado más competitivo y sumó puntos— marca la necesidad de una rápida recuperación. Sin embargo, hay motivos para ilusionarse: en las tandas largas del viernes, con mayor carga de combustible, ambos autos mostraron un rendimiento más parejo.
La grilla de partida del GP de Japón de Fórmula 1
- Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1m28s770
- George Russell (GBR/Mercedes) 1m29s070
- Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1m29s130
- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1m29s400
- Lando Norris (GBR/McLaren) 1m29s400
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1m29s560
- Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1m29s690
- Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1m29s970
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1m30s270
- Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) 1m30s310
- Max Verstappen (NED/Red Bull) 1m30s262
- Esteban Ocon (FRA/Haas) 1m30s309
- Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1m30s387
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) 1m30s495
- Franco Colapinto (ARG/Alpine) 1m30s627
- Carlos Sainz (ESP/Williams) 1m31s033
- Alexander Albon (THA/Williams) 1m31s088
- Oliver Bearman (GBR/Haas) 1m31s090
- Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 1m32s206
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 1m32s330
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1m32s646
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1m32s920
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