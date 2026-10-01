Quién es el DT de Benín, el rival de la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi

Un dato particular de su carrera es que Rohr ya enfrentó a Messi y a la Selección Argentina: fue el entrenador de Nigeria durante el Mundial de Rusia 2018, cuando ambos seleccionados se enfrentaron en la fase de grupos. Ocho años después, volverá a encontrarse con el capitán argentino, esta vez como técnico de Benín y en el partido que marcará la despedida de Messi del seleccionado nacional.