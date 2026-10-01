Quién es el DT de Benín, el rival de la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi
El combinado africano tiene como entrenador a Gernot Rohr, quien está al frente del equipo desde 2023. El alemán ya enfrentó a la "Albiceleste" en Rusia 2018.
La Selección Argentina enfrenta a Benín este martes 6 de octubre, desde las 20, en el estadio Monumental, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional. El combinado africano tendrá como entrenador a Gernot Rohr, quien está al frente del equipo desde febrero de 2023.
Rohr cuenta con una extensa trayectoria como entrenador, especialmente en el fútbol africano. Antes de asumir en Benín, dirigió a Gabón, Níger, Burkina Faso y Nigeria, además de trabajar en distintos clubes de Francia y otros países europeos. Con Nigeria logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y alcanzó el tercer puesto en la Copa Africana de Naciones 2019.
La carrera de Gernot Rohr como entrenador
El alemán comenzó su carrera como director técnico en 1990 y tuvo su primera experiencia al frente de Girondins de Bordeaux, club en el que también había desarrollado parte de su carrera como futbolista. Durante su trayectoria en Europa dirigió además a US Créteil, OGC Nice, Young Boys, AC Ajaccio y Nantes, entre otros equipos.
Su recorrido por África comenzó en 2008, cuando asumió en Étoile Sportive du Sahel. Posteriormente estuvo al frente de Gabón, selección con la que alcanzó los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2012, y de Níger, antes de tener un breve paso por la selección de Burkina Faso en 2015.
Entre 2016 y 2021 dirigió a Nigeria, con la que consiguió la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y obtuvo el tercer puesto en la Copa Africana de Naciones 2019. En febrero de 2023 fue anunciado como entrenador de Benín, cargo que mantiene actualmente.
Un dato particular de su carrera es que Rohr ya enfrentó a Messi y a la Selección Argentina: fue el entrenador de Nigeria durante el Mundial de Rusia 2018, cuando ambos seleccionados se enfrentaron en la fase de grupos. Ocho años después, volverá a encontrarse con el capitán argentino, esta vez como técnico de Benín y en el partido que marcará la despedida de Messi del seleccionado nacional.
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