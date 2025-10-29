Bochini encendió la previa: "Racing no tiene fútbol y le va a costar mucho contra Flamengo"
El ídolo de Independiente fue tajante sobre las chances de la Academia en la semifinal de la Libertadores y analizó el presente del equipo de Gustavo Costas.
Ricardo Bochini, emblema eterno de Independiente y una de las voces más escuchadas del fútbol argentino, volvió a marcar su diferencia histórica con Racing en la antesala de un duelo crucial con Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025.
En diálogo con El Gráfico web, el exenganche analizó el presente de la Academia antes del cruce fue categórico: “A Racing lo veo un equipo corredor, que mete, pero no tiene fútbol. No tiene juego”. Sus declaraciones, como era de esperarse, generaron ruido en la previa de uno de los partidos más esperados del año.
El Bocha explicó que el conjunto de Gustavo Costas se sostiene más en la actitud que en el rendimiento futbolístico: “Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo logra, va a ser con empuje y esas cosas, pero le va a costar mucho”. Aun así, reconoció que en este tipo de instancias nada está definido y que el fútbol siempre puede ofrecer sorpresas.
Bochini también analizó al rival, el poderoso Flamengo, y aunque lo considera superior, aclaró que no atraviesa su mejor momento: “Flamengo tampoco es el equipo extraordinario de otras veces, pero está bien parado y tiene algunos jugadores buenos. Va a ser un partido muy difícil para Racing”. El exfutbolista, símbolo del juego elegante y creativo, remarcó que la falta de fútbol asociado en el conjunto de Avellaneda puede ser una traba importante para soñar con el título continental.
Consultado sobre las chances de la Academia de consagrarse campeona, fue contundente: “No le veo posibilidades, está llegando ahí nomás. No es que ganó claramente los partidos. Por ahí llega, pero no está como para tanto”. Sin embargo, aclaró que el mérito de llegar a semifinales no se puede negar: “Tampoco los equipos que enfrentó eran muy superiores, eso ayudó, pero mérito tiene”.
Finalmente, el Bocha reconoció que, como ídolo de Independiente, no desea que Racing levante la Libertadores: “Nadie de Independiente quiere que pase eso. Pero si gana bien con Flamengo y después gana la final 2-0, no podés decir nada. Como cuando ganó la Sudamericana, que la ganó bien”. Aun así, destacó el trabajo de Gustavo Costas: “Es un fenómeno como motivador, levantó la moral de todos. Ser hincha del club y llegar a esta instancia lo hace dirigir con una pasión única”.
El eterno número 10 del Rojo, fiel a su estilo, no esquivó la polémica: dejó elogios, pero también marcó con claridad que, para él, Racing está más cerca de la entrega que del juego.
