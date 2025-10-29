Bochini encendió la previa: "Racing no tiene fútbol y le va a costar mucho contra Flamengo"

Racing Costas

Finalmente, el Bocha reconoció que, como ídolo de Independiente, no desea que Racing levante la Libertadores: “Nadie de Independiente quiere que pase eso. Pero si gana bien con Flamengo y después gana la final 2-0, no podés decir nada. Como cuando ganó la Sudamericana, que la ganó bien”. Aun así, destacó el trabajo de Gustavo Costas: “Es un fenómeno como motivador, levantó la moral de todos. Ser hincha del club y llegar a esta instancia lo hace dirigir con una pasión única”.

El eterno número 10 del Rojo, fiel a su estilo, no esquivó la polémica: dejó elogios, pero también marcó con claridad que, para él, Racing está más cerca de la entrega que del juego.