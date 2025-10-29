Franco Colapinto a la espera de la oficialización en Alpine: qué falta para el anuncio

Nicolás Varrone, de 25 años, competirá en la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing, equipo con el que Colapinto tuvo experiencia en Fórmula 3 en 2022. Viene de destacar en los tests postemporada realizados en Abu Dhabi, donde marcó tiempos sobresalientes y demostró capacidad para adaptarse rápidamente a los monoplazas de la categoría telonera.

varrone colnaghi

Además, su participación en el Mundial de Resistencia con Porsche en la categoría Hypercar reforzó su desarrollo, permitiéndole acumular experiencia en competiciones internacionales y ampliar su proyección dentro del automovilismo global.

Por su parte, Mattia Colnaghi, de 17 años y con doble nacionalidad italiana y argentina, tendrá su primer año en la Fórmula 3 con MP Motorsport, respaldado por el programa Red Bull Junior. El joven piloto llega tras consagrarse campeón de la Eurocup 3, destacándose en circuitos europeos como Jerez, Assen, Monza y Paul Ricard.

Colnaghi combina su talento en pista con una sólida formación fuera de ella, viajando entre Buenos Aires y Chubut para mantener la conexión con su familia argentina mientras se desarrolla en Europa.