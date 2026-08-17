El Chino Maidana fue reconocido en Las Vegas: ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Además, se realizó un torneo de boxeo amateur patrocinado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con la presencia de su presidente, Mauricio Sulaimán. La gala principal comenzó con una alfombra roja el sábado por la tarde y posteriormente se desarrolló la ceremonia de inducción.

La impresionante carrera del Chino Maidana

Para el santafesino se trata de una nueva distinción a una carrera que tuvo como escenario algunos de los principales templos del boxeo internacional. Nacido el 17 de julio de 1983 en Margarita, Santa Fe, construyó una carrera profesional que se extendió entre 2004 y 2014. Durante esos diez años disputó 40 combates, con un récord de 35 victorias y cinco derrotas.

Su principal característica fue siempre la potencia de sus golpes. De sus 35 triunfos, 31 fueron por nocaut, una cifra que refleja el enorme poder de definición que tuvo durante toda su carrera. El porcentaje de victorias antes del límite sobre el total de sus triunfos llegó al 88,5%.

El argentino se convirtió así en uno de los boxeadores más respetados y temidos de las categorías superligero y wélter. Su estilo agresivo, la presión constante sobre sus rivales y su capacidad para soportar intercambios de golpes lo transformaron en una figura reconocida mucho más allá de las fronteras argentinas.

Uno de los momentos decisivos de su carrera ocurrió en diciembre de 2013, cuando enfrentó a Adrien Broner: ganó por decisión unánime y consiguió el título mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ese campeonato fue el pasaporte definitivo hacia el combate que terminaría de convertirlo en una estrella mundial.

Las dos peleas inolvidables contra Floyd Mayweather

Después de consagrarse campeón mundial, tuvo la posibilidad de enfrentar a Floyd Mayweather Jr., considerado uno de los mejores boxeadores de su generación y por entonces dueño de un invicto que parecía prácticamente imposible de quebrar.

El primer combate se realizó en mayo de 2014 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Contra todos los pronósticos, el argentino planteó una pelea de enorme intensidad, presionó al estadounidense y logró llevarlo a un terreno incómodo.Mayweather terminó quedándose con la victoria por decisión mayoritaria, aunque una de las tarjetas de los jueces estableció un empate. La actuación de Maidana fue tan convincente que inmediatamente comenzó a hablarse de una revancha.

La segunda pelea llegó en septiembre de ese mismo año. Esta vez, Mayweather obtuvo una victoria por decisión unánime, aunque nuevamente Maidana protagonizó un combate competitivo ante uno de los mejores púgiles del planeta. Las dos peleas tuvieron además una enorme repercusión comercial. En conjunto, los enfrentamientos entre ambos superaron 1.800.000 compras de pay-per-view.