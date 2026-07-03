El Cholo Simeone sorprendió bailando cumbia en la previa de Argentina vs. Cabo Verde
Diego Cholo Simeone fue captado en la tribuna mientras sonaba uno de los clásicos de la hinchada argentina.
La previa del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente se robó la atención de los hinchas. Lejos de la tensión propia de una cita de semejante magnitud, Diego Cholo Simeone se mostró distendido en uno de los palcos del estadio de Miami y terminó convirtiéndose en protagonista de un momento tan inesperado como simpático.
Mientras los parlantes del estadio comenzaban a levantar la temperatura del ambiente con algunas de las canciones que ya se volvieron un clásico en cada presentación de la Scaloneta, las cámaras enfocaron al entrenador del Atlético de Madrid disfrutando del clima festivo junto a parte de su familia. Fue entonces cuando sonó "La cumbia de los trapos" y el exmediocampista no dudó en sacar los llamados "pasos prohibidos", bailando con una amplia sonrisa junto a sus hijos desde la platea.
La secuencia no tardó en viralizarse. Acostumbrado a mostrar una imagen mucho más adusta cada vez que pisa un banco de suplentes, Simeone dejó por un momento de lado ese perfil combativo que lo caracteriza para sumarse al colorido que aportaban los miles de argentinos presentes en las tribunas. El gesto fue celebrado por los fanáticos, que rápidamente inundaron las redes sociales con comentarios y videos del particular momento.
Su presencia en el estadio no respondía únicamente al deseo de disfrutar de un partido de la Selección. En el plantel argentino se encuentra su hijo, Giuliano Simeone, quien, si bien comenzó el encuentro frente a Cabo Verde entre los suplentes, se consolidó durante este Mundial como una alternativa de enorme utilidad para Lionel Scaloni gracias a su despliegue físico, su intensidad para presionar y su capacidad para aportar energía en distintos pasajes de los partidos.
Cada vez que le tocó ingresar, Giuliano respondió con personalidad y terminó ganándose un lugar dentro de la rotación del entrenador argentino. Su versatilidad para ocupar distintos sectores del ataque y su compromiso táctico lo convirtieron en una variante valiosa en un plantel que necesita mantener la intensidad a medida que avanza la competencia.
Las imágenes del baile también permitieron observar una faceta menos conocida de Simeone, cuya carrera como director técnico estuvo marcada por la competitividad, la intensidad y una identidad muy definida al frente del Atlético de Madrid. Esta vez, lejos del rigor táctico y de la presión del banco de suplentes, se dejó llevar por el ambiente y protagonizó uno de los momentos más comentados de la previa.
Y, como suele suceder cada vez que el Cholo aparece cerca de la Selección, volvió a sobrevolar una pregunta que desde hace años alimenta el imaginario futbolero argentino. Con una trayectoria consolidada entre los entrenadores más influyentes del mundo y un fuerte sentido de pertenencia con la camiseta albiceleste, no son pocos los que se preguntan si algún día llegará su turno de asumir el desafío de dirigir a la Selección argentina. Por ahora es apenas una conjetura, pero escenas como la vivida en Miami alimentan la ilusión de quienes imaginan ese eventual derrotero.
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