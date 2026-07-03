El Cholo Simeone sorprendió bailando cumbia en la previa de Argentina vs. Cabo Verde

Las imágenes del baile también permitieron observar una faceta menos conocida de Simeone, cuya carrera como director técnico estuvo marcada por la competitividad, la intensidad y una identidad muy definida al frente del Atlético de Madrid. Esta vez, lejos del rigor táctico y de la presión del banco de suplentes, se dejó llevar por el ambiente y protagonizó uno de los momentos más comentados de la previa.

Y, como suele suceder cada vez que el Cholo aparece cerca de la Selección, volvió a sobrevolar una pregunta que desde hace años alimenta el imaginario futbolero argentino. Con una trayectoria consolidada entre los entrenadores más influyentes del mundo y un fuerte sentido de pertenencia con la camiseta albiceleste, no son pocos los que se preguntan si algún día llegará su turno de asumir el desafío de dirigir a la Selección argentina. Por ahora es apenas una conjetura, pero escenas como la vivida en Miami alimentan la ilusión de quienes imaginan ese eventual derrotero.