Un grito de corazón: el bombazo de Lisandro Martínez en el alargue para el 2-1 de la Selección Argentina
Tras el empate 1-1 en los 90 reglamentarios, el defensor central apareció en el amanecer del tiempo suplementario para reventarle el arco al arquero Vozinha
Después de un durísimo empate 1-1 durante el tiempo reglamentario, la Selección Argentina logró destrabar un partido sumamente complejo ante Cabo Verde gracias a una aparición heroica en el amanecer del tiempo suplementario: un golazo letal de Lisandro Martínez para estampar el 2-1 definitivo.
El fútbol no sabe de lógicas y los 16avos de final de la Copa del Mundo fueron una verdadera sorpresa y un partido durísimo para el campeón defensor.
El encuentro en el Hard Rock Stadium se había puesto cuesta arriba tras la paridad en los 90, donde el arquero africano Vozinha se estaba vistiendo de héroe absoluto de la jornada con tres tapadas descomunales ante Lionel Messi. Sin embargo, la resistencia de la gran sorpresa del Mundial se derrumbó ante la potencia del defensor argentino.
El grito de Lisandro Martínez
Apenas iniciado el primer tiempo del alargue, la Scaloneta consiguió un tiro de esquina clave. Tras el envío al área y una serie de rebotes fortuitos que la defensa de Cabo Verde no logró despejar con claridad, la pelota derivó en la posición del zaguero del Manchester United.
Sin dudarlo un segundo, Lisandro Martínez calzó el balón de lleno y le rompió el arco de zurda a Vozinha, quien esta vez nada pudo hacer ante la violencia y dirección del remate.
Con este golazo, el "Carnicero" coronó una noche inolvidable en Miami —donde ya le había brindado una asistencia quirúrgica a Messi para el primer gol del partido— y desató la locura de los miles de hinchas que sufrieron en las tribunas de Florida.
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