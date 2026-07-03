Causa $LIBRA: la Justicia apartó a los querellantes

El fallo sostiene que “los elementos incorporados no permiten sostener que hayan sido especialmente perjudicados por la maniobra que resulta objeto de investigación”.

Agrega que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.

Uno de los puntos principales de la decisión es que el juez distingue entre haber sufrido pérdidas económicas y reunir los requisitos legales para intervenir como querellante.

“Aun cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley procesal”, afirmó el magistrado.

Las billeteras virtuales, en el centro de la decisión

El fallo dedica buena parte de sus fundamentos a explicar por qué considera insuficiente la documentación aportada por los denunciantes para acreditar que las wallets utilizadas les pertenecían.

Según el juez, “la información que hasta el momento han aportado y las características técnicas de los medios empleados, no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello”.

Añade que las presentaciones “se han sustentado únicamente en links y en alegaciones relativas a la tenencia o administración de las claves privadas; extremos que, por sí solos, resultan insuficientes para demostrar su titularidad”.

El magistrado explicó además que la propia estructura de la red Solana y el uso de billeteras de autocustodia dificultan la identificación de sus verdaderos titulares, ya que no existe un mecanismo de validación de identidad asociado a esas direcciones.

Los riesgos de invertir en una "memecoin" o "activo digital"

Otro de los argumentos del fallo es que los hechos investigados ocurrieron en el marco de una "memecoin, un activo digital caracterizado por su elevada volatilidad".

En ese sentido, el juez sostuvo que este tipo de operaciones implican “la asunción de riesgos inherentes por parte de quienes deciden intervenir”, circunstancia que “impide, al menos de momento, identificar automáticamente cualquier resultado económico desfavorable con una consecuencia directa e inmediata de las conductas aquí investigadas”.

La investigación sigue sólo con impulso del fiscal Taiano

La resolución aclara que el apartamiento de los querellantes no implica cerrar la investigación sobre la criptomoneda ni descartar los delitos que se investigan.

El expediente continúa delegado en la fiscalía de Eduardo Taiano y mantiene como objeto procesal las distintas hipótesis vinculadas al lanzamiento y promoción de $LIBRA, entre ellas la presunta maniobra mediante la cual los desarrolladores habrían retirado millones de dólares de los fondos de liquidez, así como las denuncias por posibles negociaciones incompatibles, cohecho y otras conductas vinculadas con funcionarios públicos.

Finalmente, el juez resolvió “hacer lugar a la excepción de falta de acción promovida por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli” y, como consecuencia, “apartar a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo del rol de parte querellante”.