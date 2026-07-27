Claudia Sheinbaum desmintió a Javier Milei: "Es falso, no hay ninguna campaña contra Argentina"

Qué dijo Javier Milei sobre el Gobierno de México

Días atrás, el mandatario argentino aseguró en una entrevista radial que distintos gobiernos extranjeros financian una supuesta campaña contra la Argentina. Sin presentar pruebas, afirmó que "el Gobierno de Brasil" fue el que "puso más plata" para impulsar esa iniciativa.

"También está financiada esta campaña anti Argentina por México y el Partido Demócrata de Estados Unidos. Son cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen", agregó, al incluir entre sus acusaciones a la administración encabezada por Claudia Sheinbaum.

Escalada diplomática: Brasil convocó al embajador argentino tras los insultos de Javier Milei a Lula da Silva

El Gobierno de Brasil decidió convocar de urgencia al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para exigirle explicaciones formales tras los duros cuestionamientos y agravios vertidos por el presidente Javier Milei contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

La medida adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty), difundida inicialmente por el diario Folha de S.Paulo, llegó horas después de que el Ejecutivo brasileño dispusiera también llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien abandonará temporariamente su puesto para evaluar los pasos a seguir junto a la administración de Brasilia.

El estallido de la crisis se desató tras una seguidilla de declaraciones públicas de Milei durante su paso por suelo brasileño y su posterior regreso al país.

Escalada diplomática con Brasil: qué dijo Javier Milei de Lula da Silva

Primero fue en su paso por San Pablo: durante un acto político del Partido Liberal (PL) junto al senador Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones del 4 de octubre, el jefe de Estado argentino calificó a Lula da Silva de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", arremetiendo además contra el juez Alexandre de Moraes, a quien tildó de "basura calva".

En tanto, en diálogo radial desde la Exposición Rural de Palermo, Milei justificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y disparó graves denuncias contra la gestión vecina, afirmando que "el 25% de los recursos" de una supuesta campaña en su contra provinieron del Gobierno de Brasil, al que acusó de haber interferido en los comicios de 2023.

Finalmente, el mandatario alertó sobre un presunto "Riesgo Lula" y vaticinó una inminente crisis de deuda en el país vecino por falta de ajuste fiscal.

La contundente reacción de la diplomacia brasileña refleja el hartazgo frente al tono de confrontación ideológica adoptado por la Casa Rosada. Con el llamado a consultas y el apercibimiento al representante argentino en Brasilia, la relación bilateral queda sumergida en un congelamiento político sin precedentes recientes.