El club de Primera División que sondeó al Pity Martínez para sumarlo como nuevo refuerzo

Para Tigre, la posible llegada del Pity representaría un golpe de efecto. El club no solo busca competir con protagonismo en el plano local, sino también dar una imagen fuerte en su participación internacional. Incorporar a un jugador con la trayectoria y el peso simbólico de Martínez, recordado eternamente por su gol en la final de Madrid, sería una señal clara de ambición deportiva.

Por ahora, la negociación está abierta y sin plazos definidos. El futbolista analiza opciones con calma, mientras la institución de zona norte evalúa hasta dónde puede estirarse para intentar seducirlo. El interés es real, pero el acuerdo todavía parece lejano.