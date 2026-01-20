El club de Primera División que sondeó al Pity Martínez para sumarlo como nuevo refuerzo
El Matador, que jugará la Copa Sudamericana 2026, inició contactos con el ex River y le acercó una propuesta por objetivos, aunque la distancia económica hoy frena el acuerdo.
comenzó a moverse con ambición en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece en su radar es el de Gonzalo “Pity” Martínez. El club de Victoria, que se prepara para disputar la Copa Sudamericana 2026, tiene como objetivo sumar experiencia y calidad a su plantel y ve en el ex River una oportunidad tan seductora como compleja de concretar. Por ahora, las conversaciones existen, pero las posiciones están lejos de confluir.
El atacante mendocino de 32 años finalizó su vínculo con el Millonario al cierre de 2025 y, hasta el momento, no firmó contrato con ninguna institución. Esa situación de libertad es la que despertó el interés del Matador, que, según trascendió, ya le acercó una propuesta formal. La idea es incorporar al futbolista bajo un esquema contractual ligado a la productividad dentro del campo de juego, una modalidad que busca equilibrar el riesgo económico con el potencial deportivo del refuerzo.
Sin embargo, el principal obstáculo está justamente en el aspecto financiero. Si bien el club de Victoria avanzó con una oferta concreta, las cifras pretendidas por el entorno del jugador todavía están lejos de lo que Tigre considera viable dentro de su presupuesto. Esa diferencia mantiene las negociaciones en un compás de espera, sin avances significativos en el corto plazo.
El Pity Martínez atraviesa un momento particular de su carrera. Tras su regreso a River, tuvo escaso rodaje y no logró consolidarse como una pieza habitual en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Aun así, terminó el 2025 en plenitud física y sin inconvenientes de lesiones, un dato clave que lo vuelve atractivo para varios equipos. De hecho, recibió sondeos desde distintas ligas, aunque decidió tomarse el tiempo necesario antes de definir su próximo paso.
Dentro del universo de ex figuras del Millonario que dejaron el club en este mercado, Martínez es el único que todavía no se sumó a otro plantel. Enzo Pérez ya arregló su llegada a Argentinos Juniors, Ignacio Fernández regresó a Gimnasia y Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional. Ese contexto deja al mendocino como una de las piezas más codiciadas entre los futbolistas libres.
Para Tigre, la posible llegada del Pity representaría un golpe de efecto. El club no solo busca competir con protagonismo en el plano local, sino también dar una imagen fuerte en su participación internacional. Incorporar a un jugador con la trayectoria y el peso simbólico de Martínez, recordado eternamente por su gol en la final de Madrid, sería una señal clara de ambición deportiva.
Por ahora, la negociación está abierta y sin plazos definidos. El futbolista analiza opciones con calma, mientras la institución de zona norte evalúa hasta dónde puede estirarse para intentar seducirlo. El interés es real, pero el acuerdo todavía parece lejano.
