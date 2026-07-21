El jugador que pasó de ser una promesa de River a convertirse en un héroe de Malvinas
Gustavo de Luca combatió en Malvinas, donde sufrió una herida de bala. De regreso, debutó en River y fue campeón en Chile. Conocé su atrapante historia.
Muchos futbolistas deben dejar su carrera por lesiones o decisiones deportivas, pero pocos debieron dejar las canchas para participar en un conflicto bélico. Esa fue la historia de Gustavo De Luca, quien fue convocado para combatir en la Guerra de Malvinas cuando era una de las grandes promesas del fútbol argentino.
Aunque se formó en River y también vistió las camisetas de Nueva Chicago y All Boys, fue en Chile donde alcanzó el mayor éxito de su carrera al conquistar la Recopa Sudamericana con Colo Colo. Años más tarde, colgó los botines y comenzó una nueva etapa alejado del deporte profesional.
Gustavo De Luca y su paso por el fútbol
De Luca se formó en las inferiores del "Millonario", donde compartió plantel con Sergio Goycochea y Néstor Gorosito. Su crecimiento deportivo se frenó en 1982, cuando fue convocado para combatir en la Guerra de Malvinas.
Durante el conflicto sufrió una herida de bala que afectó su estado físico. Tras regresar al país, cumplió el sueño de jugar en la Primera de River, pero una lesión en la rodilla le impidió consolidarse en el club.
Más adelante continuó su carrera en Nueva Chicago y All Boys, aunque su etapa más exitosa llegó en el fútbol chileno. Allí defendió las camisetas de Santiago Wanderers y Colo Colo, equipo con el que conquistó la Recopa Sudamericana en 1992.
Su vida después del retiro
Tras ponerle fin a su etapa como futbolista profesional, el exjugador de River se volcó al rubro inmobiliario, una actividad que le permitió disfrutar de una vida más tranquila, compartir más tiempo con su familia y alejarse de la exigencia del fútbol.
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