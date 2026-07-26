Gran DT 2026 con inflación: los jugadores que más aumentaron su valor
El histórico juego volverá a ponerse en marcha desde la quinta fecha del Torneo Clausura y varios futbolistas registraron incrementos millonarios respecto a sus últimas apariciones.
La cuenta regresiva para el regreso del Gran DT ya comenzó. Aunque la competencia empezará oficialmente a partir de la quinta fecha del Torneo Clausura, los usuarios ya pueden ingresar para armar sus equipos y empezar a planificar la estrategia de cara a una nueva edición del juego más popular del fútbol argentino.
En esta oportunidad, una de las principales sorpresas estuvo relacionada con la actualización de los valores de mercado de varios futbolistas, que dejaron atrás el cartel de "buenos, bonitos y baratos" y pasaron a convertirse en piezas mucho más costosas. Entre los casos más llamativos aparece Santiago Beltrán, cuyo valor pasó de apenas 300.000 pesos a 6.200.000, registrando uno de los mayores aumentos de toda la plataforma.
Otro de los futbolistas que experimentó una fuerte revalorización fue Tomás Aranda, que pasó de costar 700.000 pesos a valer 5.000.000. Por su parte, Álvaro Montero elevó su cotización de 2.500.000 a 4.900.000, mientras que Marcelo "Chelo" Torres también sufrió un importante incremento, pasando de 2.500.000 a 4.800.000.
Los jugadores que más aumentaron su valor en el Gran DT
- Santiago Beltrán: de $300.000 a $6.200.000.
- Tomás Aranda: de $700.000 a $5.000.000.
- Álvaro Montero: de $2.500.000 a $4.900.000.
- Marcelo "Chelo" Torres: de $2.500.000 a $4.800.000.
La edición 2026 del Gran DT contará con un total de 14 fechas puntuables, extendiéndose hasta la instancia de cuartos de final. Si bien los puntos comenzarán a contabilizarse recién desde la fecha 5, los participantes ya tienen la posibilidad de confeccionar sus planteles y buscar las mejores combinaciones antes del inicio de la competencia.
Como suele ocurrir en cada temporada, encontrar a los jugadores que explotan antes que el resto será una de las claves para pelear por los primeros puestos. Y, a juzgar por los nuevos precios, algunos futbolistas ya dejaron de ser una ganga.
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