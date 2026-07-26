Gran DT 2026 con inflación: los jugadores que más aumentaron su valor

En esta oportunidad, una de las principales sorpresas estuvo relacionada con la actualización de los valores de mercado de varios futbolistas, que dejaron atrás el cartel de "buenos, bonitos y baratos" y pasaron a convertirse en piezas mucho más costosas. Entre los casos más llamativos aparece Santiago Beltrán, cuyo valor pasó de apenas 300.000 pesos a 6.200.000, registrando uno de los mayores aumentos de toda la plataforma.