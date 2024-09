El Consejo de Fútbol de Boca, complicado con la Justicia: "Quedaron cerca del procesamiento"

Embed Marcelo Roma, fiscal de instrucción, solicitó con urgencia las indagatorias de Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, paso previo a decidir sus procesamientos y la elevación a juicio



Se los investiga por presunto encubrimiento del abuso sexual cometido por el ex DT…

El fiscal Marcelo Roma, sucesor de Marcelo Martínez Burgo en la causa, “pidió con urgencia” las indagatorias de los tres miembros del Consejo de Fútbol del Xeneize. Con este panorama, el periodista Gustavo Grabia aseguró que "Con esta medida, quedaron cerca del procesamiento y la elevación a juicio".

La denuncia inicial, presentada por la víctima, dio origen a una investigación judicial que culminó con la condena de Jorge Martínez por abuso sexual simple. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando el foco se desplazó hacia los altos mandos del club de la Ribera. La denunciante aseguró que había informado a los miembros del CdF sobre los abusos que estaba sufriendo, pero que estos habían hecho caso omiso de sus palabras.

La empleada de Boca apuntó contra el Consejo de Fútbol

Florencia Marco, quien denunció al DT por abuso sexual, también dio su palabra antes del juicio: "Gracias por acompañarme, voy con la tranquilidad de la verdad. Espero que hoy se haga justicia por todas”.

La denunciante asegura que los tres integrantes del Consejo de Fútbol, Alfredo Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, sabían que los abusos sucedían y que había más víctimas: "Cuando les conté que me había tocado la cola, me dijeron que iban a tomar medias, pero no lo hicieron", expuso Marco, y denunció que Martínez tenía actitudes “abusivas y violentas” pero “se fueron naturalizando”.

A la vez, agregó: "Cuando me tocó la cola, hablo con Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado. Les informé y les conté todo. Ellos me dijeron que ya lo estaban hablando con Juan Román Riquelme y también con Cristian, su hermano. Estaban todos informados. Y me dicen que supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas, pero nunca las tomaron. Ellos sabían que el abuso sexual era real y sabían que no era solo conmigo".