"Terminó ahí": Ángel Di María dejó un contundente mensaje sobre Lionel Messi y Lionel Scaloni

"MESSI Y SCALONI TIENEN QUE SEGUIR"



Ángel Di Maria y su reflexión sobre la Selección Argentina tras la derrota de Rosario Central ante Belgrano.



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El futuro de Lionel Messi y la continuidad de Lionel Scaloni

En el tramo más sustancioso de la charla, Di María fue tajante al referirse al futuro de Lionel Messi en el combinado nacional y al margen de la edad del capitán.

"Leo tiene que seguir hasta que él quiera, creo que puede seguir muchísimos años más. Con 39 años demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia", afirmó con contundencia sobre su excompañero.

Finalmente, el zurdo le dedicó palabras de fuerte respaldo al entrenador albiceleste de cara a lo que viene. "Scaloni es la Scaloneta de esta Selección y ojalá siga. Por el bien de todos, está haciendo una gran generación y ojalá siga, aunque es decisión de él. Como argentino, ojalá que siga varios años más", cerró el delantero auriazul.