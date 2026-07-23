"Terminó ahí": Ángel Di María dejó un contundente mensaje sobre Lionel Messi y Lionel Scaloni
Luego del debut de Rosario Central en la primera fecha del Torneo Clausura ante Belgrano, "Fideo" analizó el rendimiento de la Selección Argentina.
Pese al resultado adverso en el arranque del certamen local, la atención mediática se centró en la figura de Ángel Di María, quien tras el silbatazo final analizó el desarrollo del juego y dejó importantes definiciones sobre el presente y el futuro de la Selección Argentina.
En el marco de la primera fecha del Torneo Clausura, Rosario Central tropezó de visitante ante Belgrano de Córdoba en un disputado encuentro disputado este jueves. En cuanto al rendimiento del Canalla en suelo cordobés, "Fideo" se mostró autocrítico pero optimista con vistas a lo que viene.
"Hicieron un buen partido, aunque nos costó arrancar. Creo que no merecimos perder, pero hay que seguir trabajando. De hoy podemos sacar muchas cosas buenas; hay que seguir trabajando aunque hay muchas cosas para corregir", evaluó el atacante sobre el debut en la competencia doméstica.
Qué dijo Ángel Di María sobre la Selección Argentina y el Mundial 2026
Al ser consultado sobre los reconocimientos que vienen recibiendo los futbolistas que disputaron el certamen ecuménico en Norteamérica, el ídolo rosarino valoró el esfuerzo del plantel y puso el foco en un choque que quedó marcado a fuego en el sentir popular. "Merecen más que un aplauso por todo lo que se logró y se fue logrando. Ganarle a Inglaterra fue coronar todo eso y para mí terminó ahí el Mundial, ahí le dimos la alegría más grande al país", sentenció.
"Sufrí todos los partidos, pero sacaban eso de adentro que al final terminaba haciendo que se gane. Las finales son finales y a veces no te toca, pero la Selección dejó a la celeste y blanca ahí arriba", completó "Fideo" sobre la actuación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
El futuro de Lionel Messi y la continuidad de Lionel Scaloni
En el tramo más sustancioso de la charla, Di María fue tajante al referirse al futuro de Lionel Messi en el combinado nacional y al margen de la edad del capitán.
"Leo tiene que seguir hasta que él quiera, creo que puede seguir muchísimos años más. Con 39 años demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia", afirmó con contundencia sobre su excompañero.
Finalmente, el zurdo le dedicó palabras de fuerte respaldo al entrenador albiceleste de cara a lo que viene. "Scaloni es la Scaloneta de esta Selección y ojalá siga. Por el bien de todos, está haciendo una gran generación y ojalá siga, aunque es decisión de él. Como argentino, ojalá que siga varios años más", cerró el delantero auriazul.
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