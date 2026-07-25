El video de AFA para Lionel Scaloni que repasa su exitoso ciclo en la Selecció: "¿Y si te digo que hay más?"

El homenaje tuvo como protagonista al chamamé, uno de los géneros más representativos de la música popular argentina. La interpretación estuvo acompañada por un tradicional sapucay que emocionó tanto a quienes participaron del encuentro como al propio director técnico, que observó la escena con una sonrisa y compartió el momento con las personas presentes.

La iniciativa surgió de manera espontánea y se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para vecinos de Pujato y visitantes que se acercaron con la intención de saludar al entrenador y expresarle su reconocimiento después de una nueva actuación destacada en una Copa del Mundo. Aunque el conjunto nacional no pudo quedarse con el título y finalizó como subcampeón, el recorrido realizado en el torneo volvió a consolidar el respaldo popular hacia Scaloni, quien continúa siendo una de las figuras más queridas del deporte argentino por el exitoso ciclo que encabeza desde hace varios años.

FUERON A CANTARLE A SCALONI. pic.twitter.com/kp4PXdRuPP — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 24, 2026

Lionel Scaloni no para de ser reconocido desde que llegó a Pujato tras el Mundial 2026

Durante la serenata, el entrenador permaneció muy cerca de los músicos mientras escuchaba atentamente cada una de las interpretaciones. El ambiente fue completamente distendido y estuvo marcado por la emoción de quienes aprovecharon la oportunidad para agradecerle personalmente por las alegrías que la Selección brindó durante los últimos años.

Una vez finalizada la canción principal, los artistas le dedicaron unas palabras al técnico y destacaron el esfuerzo realizado por el equipo nacional en la reciente Copa del Mundo. También aprovecharon el encuentro para reconocer el trabajo desarrollado desde que asumió la conducción de la Albiceleste, etapa en la que Argentina conquistó importantes títulos internacionales y volvió a instalarse entre las principales potencias del fútbol mundial.

Lejos del protocolo y de los grandes escenarios, el director técnico vivió el homenaje con la sencillez que suele caracterizarlo. Compartió algunos minutos con los presentes, escuchó los agradecimientos y respondió con gestos de afecto hacia quienes se acercaron a saludarlo. La escena volvió a reflejar el fuerte vínculo que mantiene con su pueblo natal.

Cada regreso a Pujato suele convertirse en una oportunidad para que los vecinos le expresen el cariño construido a lo largo de un ciclo histórico al frente de la Selección argentina, independientemente de los resultados deportivos. En esta ocasión, el reconocimiento llegó a través de la música popular, una de las expresiones culturales más representativas del país.