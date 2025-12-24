El contundente posteo de Maravilla Martínez tras el video viral con un hincha de Boca
El goleador de la Academia utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a los hinchas luego de que circulara una grabación junto a un fanático del club de la Ribera.
Adrián “Maravilla” Martínez decidió hablar sin decir demasiado, pero con la contundencia suficiente para despejar cualquier especulación. En medio de sus vacaciones, el delantero de Racing interrumpió el descanso para publicar un mensaje que apuntó directamente a tranquilizar a los hinchas, luego de que se viralizara un video en el que un conocido suyo intentaba convencerlo de jugar en Boca.
La grabación comenzó a circular con fuerza en redes sociales y rápidamente generó revuelo en Avellaneda. En el video, un amigo del futbolista, identificado como hincha del Xeneize, aseguraba que estaba “haciendo todo lo posible” para persuadir al delantero de mudarse a la Ribera. Incluso fue más allá y lanzó una crítica directa hacia Juan Román Riquelme, presidente de Boca, al afirmar: “Riquelme, este es el nueve para Boca. Pero bueno, vos nunca querés poner la plata”.
La viralización del contenido encendió alarmas entre los simpatizantes de Racing, que temieron la posibilidad de perder a su principal figura ofensiva. Sin embargo, la respuesta de Martínez no tardó en llegar y fue clara. A través de una historia de Instagram, el atacante publicó una imagen suya con la camiseta albiceleste acompañada por una frase cargada de sentido de pertenencia: “Primer y último escudo que beso. Gracias Racing. Lealtad...”.
El mensaje fue interpretado como una declaración directa de fidelidad al club y como un cierre definitivo a cualquier rumor sobre un posible traspaso. Con esa publicación, el delantero de 33 años reafirmó su vínculo emocional con la institución y dejó en claro su deseo de continuar en Racing, donde se convirtió en uno de los máximos referentes del plantel.
Desde su llegada a Avellaneda, “Maravilla” construyó una relación muy fuerte con los hinchas a base de rendimiento y goles. En 94 partidos disputados con la camiseta de la Academia, convirtió 52 tantos y entregó 12 asistencias, números que lo colocan como uno de los delanteros más determinantes del fútbol argentino en los últimos años. Ese impacto deportivo explica por qué cualquier insinuación sobre una posible salida genera tanta sensibilidad entre los fanáticos.
Más allá del ruido externo, la postura del jugador fue firme y coherente con su historia reciente. Martínez nunca escondió su identificación con Racing y en más de una oportunidad expresó su intención de cerrar su carrera en el club. El posteo, breve pero elocuente, cumplió su objetivo: llevar calma, reforzar el vínculo con la gente y dejar claro que, al menos por ahora, su presente y su futuro siguen ligados a la Academia.
