El escandaloso y caliente final de Cruzeiro vs. Boca: empujones, corridas y tumultos

Los jugadores de Boca, fuera de control

En medio del caos, la tensión escaló cuando los jugadores de Boca divisaron los festejos de los brasileños, interpretándolos como una provocación. En ese contexto, se vio a Ayrton Costa y Marcelo Weigandt notablemente alterados.

Ambos defensores intentaron sortear los cordones de contención para enfrentarse directamente con sus pares de Cruzeiro. Hubo intercambios de gestos y gritos que obligaron al cuerpo técnico del "Xeneize" a intervenir para retirar a sus propios jugadores hacia el túnel de vestuarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049317095377187291&partner=&hide_thread=false ¡El Chelo Weigandt, sacado contra la gente de Cruzeiro en el final del partido!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nw02brmlax — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

La derrota caló hondo en el ánimo del plantel argentino, que ya venía castigado por el roce físico del partido. Los festejos de los hinchas y jugadores locales terminaron de encender la mecha de una delegación de Boca que se retiró del estadio entre protestas y un clima de absoluta frustración.

Ahora, resta esperar el informe oficial del árbitro y de la Conmebol para conocer si habrá sanciones de oficio para los futbolistas implicados en este nuevo escándalo de la Copa Libertadores, que suma un capítulo más a la histórica rivalidad entre equipos argentinos y brasileños.