El cruce entre Gustavo Costas y un periodista tras la derrota de Racing ante Estudiantes

La pregunta no le cayó nada bien a Costas, quien reaccionó con ironía y molestia. “Ya estás haciendo fuego. Perdiste un partido, todavía falta un montón. Ya estás prendiendo fuego. Son terribles”, lanzó el director técnico de la Academia, visiblemente molesto.

Luego, agregó: “¿Qué le voy a decir al hincha? Que vamos a dejar todo. Hoy nos ganaron bien, nos ganaron todo el partido. No jugamos bien. Pero tampoco como decís vos, que ya querés alarmar a todos”.

El periodista intentó reformular su consulta, pero el DT insistió en su enojo. “Es tu intención, dale, lo dijiste, ustedes son así. Los conozco, saldrán a matarnos, que nos tenemos que ir todos. Son así ustedes”, expresó con evidente fastidio.

Aunque el tema parecía quedar atrás, el técnico volvió sobre la cuestión minutos después: “Este grupo tuvo millones de palazos, de gente como la que empezó la nota, que nos tiraron a la mierda. Después, este grupo se levantó y logró algo histórico después de 36 años. Cómo no vas a confiar en este grupo”.

La reflexión de Costas sobre la derrota y lo que viene: Boca

Más allá del cruce con la prensa, Costas hizo un análisis del encuentro y reconoció que Racing no estuvo a la altura. “Jugamos mal, anduvimos mal. Nos ganaron en todo el partido, de entrada. Qué voy a decir, nos ganaron muy bien. Nos ganaron todo el partido de entrada. Nos ganaron en todo, no tengo mucho más que decir. Nos duele, pero perdimos muy bien", admitió el DT, aunque aclaró: “No me voy preocupado. Me voy con bronca”.

El entrenador también anticipó que Juan Nardoni y García Basso podrían perderse el clásico ante Boca. “Los vamos a probar el miércoles”, explicó. Nardoni, pieza clave en el mediocampo, sufrió un fuerte golpe en la rodilla ante Belgrano, mientras que García Basso arrastra un traumatismo en el sóleo que ya lo dejó fuera de la última fecha.

En cuanto al mercado de pases, evitó entrar en detalles y, con la misma actitud desafiante, lanzó: "El otro día (con Belgrano) no me preguntaron". Ahora, el club de Avellaneda deberá enfocarse en recuperarse rápidamente para enfrentar al Xeneize en un duelo clave.