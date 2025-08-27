Inter Miami de Lionel Messi vs. Orlando City, por la Leagues Cup 2025: horario, formaciones y TV
El conjunto de Javier Mascherano busca meterse en la final del certamen con el regreso de Messi, mientras que los Leones intentarán repetir sus últimas victorias en el derbi.
El Chase Stadium de Fort Lauderdale será el escenario de un cruce cargado de expectativa: Inter Miami enfrentará este miércoles desde las 21:30 a Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup 2025. No se trata de un partido más, ya que además de definir a uno de los finalistas del torneo, volverá a disputarse el Clásico del Sol, que en los últimos tiempos se convirtió en un duelo de alto voltaje dentro del fútbol estadounidense.
Las Garzas llegan con una buena noticia: la reaparición de Lionel Messi. El astro argentino se perdió los últimos dos compromisos debido a una molestia muscular sufrida ante Necaxa, pero fue resguardado y estará desde el arranque. El regreso del capitán genera ilusión, no solo en los hinchas del club sino también en la Selección Argentina, ya que será su última presentación antes de sumarse a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre junto a Rodrigo De Paul, quien también será titular.
El rosado accedió a esta instancia tras eliminar en cuartos de final a Tigres, equipo que contó con Ángel Correa, otro de los convocados por Scaloni. En el torneo, incluso sin Messi en varios encuentros, el conjunto de Mascherano mostró solidez, aunque una de las pocas caídas fue justamente contra Orlando City, que lo venció por 4-1 en un derbi previo.
Orlando, por su parte, arriba con altibajos recientes. Viene de una dura derrota por 5-1 ante Nashville en la MLS, pero hasta ese resultado llevaba una racha de ocho partidos sin perder, incluyendo los dos clásicos de Florida disputados en este año, ambos con triunfo violeta. Además, eliminó en cuartos de final a Toluca, último campeón de la Liga MX, demostrando que está en condiciones de competir con cualquiera.
La semifinal aparece como una oportunidad de revancha para los del capitán argentino y también de reafirmar su poderío con todas las figuras disponibles. Con todos estos condimentos, promete un espectáculo vibrante: un clásico que ya es tradición en Florida, pero esta vez con un pasaje a la final en juego y con Lionel nuevamente en el centro de la escena.
Inter Miami vs. Orlando City: probables formaciones
- Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano
- Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; Marco Pasalic, Eduard Atuesta, César Araujo, Iván Angulo; Martin Ojeda y Luis Muriel. DT: Óscar Pareja.
Inter Miami vs. Orlando City: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Chase Stadium (Miami).
- Árbitro: Walter Alexander López Castellanos.
- VAR: Ismael Alexander Cornejo Meléndez.
- TV: Apple TV.
