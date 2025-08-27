Inter Miami de Lionel Messi vs. Orlando City, por la Leagues Cup 2025: horario, formaciones y TV

Las Garzas llegan con una buena noticia: la reaparición de Lionel Messi. El astro argentino se perdió los últimos dos compromisos debido a una molestia muscular sufrida ante Necaxa, pero fue resguardado y estará desde el arranque. El regreso del capitán genera ilusión, no solo en los hinchas del club sino también en la Selección Argentina, ya que será su última presentación antes de sumarse a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre junto a Rodrigo De Paul, quien también será titular.