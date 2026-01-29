El cruce que tensó la conferencia de Eduardo Domínguez tras el triunfo de Estudiantes

eduardo dominguez

En ese mismo razonamiento, comparó la situación de Rojo con la de otros futbolistas y pidió no caer en simplificaciones ni sentencias definitivas. “No lo sé lo que va a pasar. Hay una postura del club, que el club siempre recibe a los ex jugadores y nacidos del club”, sostuvo, incluso mencionando el caso de Ascacíbar como ejemplo hipotético de cómo cambian las miradas con el tiempo.

Cuando el periodista intentó repreguntar, Domínguez volvió a marcar un límite y cerró el tema con una frase contundente: “Entonces el club está por encima del entrenador y hay una dirigencia que apuesta a abrirle las puertas a ex jugadores. Entonces, no me vengas a querer presionar que la determinación es mía”. Un final tenso para una conferencia que reflejó no solo el desgaste del contexto, sino también la firmeza del DT para defender su lugar y su forma de trabajar.