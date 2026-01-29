El cruce que tensó la conferencia de Eduardo Domínguez tras el triunfo de Estudiantes
El entrenador del Pincha respondió con dureza a una consulta sobre Marcos Rojo y marcó límites ante un tono que consideró inapropiado tras el triunfo ante el Xeneize.
La victoria de Estudiantes por 2-1 frente a Boca en el estadio UNO dejó varias lecturas futbolísticas, pero también un momento que se llevó buena parte de la atención en la conferencia de prensa posterior. Eduardo Domínguez protagonizó un fuerte cruce con un periodista luego de ser consultado por la posible vuelta de Marcos Rojo al club, una pregunta que, más allá del contenido, generó malestar por la forma en la que fue planteada.
El entrenador no ocultó su incomodidad y terminó marcando una postura firme, tanto sobre el tema puntual como sobre su rol dentro de la estructura del club. La consulta apuntó directamente a si el DT estaba dispuesto a “hacerle un lugar” a Rojo en Estudiantes o si, por el contrario, avalaría el “clamor popular” que rechaza su regreso. El planteo incluyó una referencia explícita a que la decisión “dependía mucho” de Domínguez, algo que el entrenador tomó como una presión indebida.
En un primer momento respondió con calma, señalando que no necesitaba vivir en La Plata para entender el clima que se respira y la opinión de los hinchas, pero rápidamente el intercambio se tensó. Domínguez interrumpió su propia respuesta para marcarle al periodista un gesto que no le gustó: “No me hagas mueca porque te estoy respondiendo seriamente”.
A partir de ahí, el ida y vuelta subió de tono. El cronista pidió no ser juzgado por su mirada y remarcó que su obligación era preguntar, lo que provocó incluso una risa del entrenador antes de continuar. Sin embargo, el DT dejó en claro que no aceptaría ser apurado ni condicionado por un “¿sí o no?” insistente.
“Primero, no me presiones, ¿sí? Porque te voy a responder y te voy a mirar”, lanzó Domínguez, antes de desarrollar su explicación de fondo. Allí amplió el foco y habló de la historia de Estudiantes, de las decisiones que muchas veces trascienden al entrenador de turno y del lugar que ocupan los futbolistas surgidos del club. “Yo creo que se ha manifestado muchas veces el club, con jugadores del club, y que muchas veces el entrenador a cargo de Estudiantes de La Plata, en el tiempo y en la historia, hay decisiones que no toma con jugadores porque son jugadores nacidos del club”, explicó.
En ese mismo razonamiento, comparó la situación de Rojo con la de otros futbolistas y pidió no caer en simplificaciones ni sentencias definitivas. “No lo sé lo que va a pasar. Hay una postura del club, que el club siempre recibe a los ex jugadores y nacidos del club”, sostuvo, incluso mencionando el caso de Ascacíbar como ejemplo hipotético de cómo cambian las miradas con el tiempo.
Cuando el periodista intentó repreguntar, Domínguez volvió a marcar un límite y cerró el tema con una frase contundente: “Entonces el club está por encima del entrenador y hay una dirigencia que apuesta a abrirle las puertas a ex jugadores. Entonces, no me vengas a querer presionar que la determinación es mía”. Un final tenso para una conferencia que reflejó no solo el desgaste del contexto, sino también la firmeza del DT para defender su lugar y su forma de trabajar.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario