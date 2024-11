El cruce entre Rodrigo De Paul y Bobadilla en Paraguay vs Argentina: "Son chiquitos"

El cruce se produjo durante una interrupción en el juego, cuando ambos equipos protagonizaban una gresca en el mediocampo. En medio de la discusión, De Paul lanzó una frase cargada de ironía hacia el jugador paraguayo: “Ustedes son chiquitos”.

Además, el mediocampista argentino se señaló el escudo de campeón mundial y mostró el parche de campeón continental, gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Embed "ASÍ DE CHIQUITO..."



El cruce de Rodrigo de Paul con Bobadilla. #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/Jg5vXca1YY — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2024

Qué dijo Rodrigo De Paul después del cruce tras el partido ante Paraguay

Al finalizar el encuentro, De Paul intentó minimizar lo ocurrido: “Lo que sucede en la cancha, queda en la cancha. Felicitaciones a Paraguay, tiene un gran entrenador”. Los elogios estaban dirigidos a Gustavo Alfaro, técnico de la Albirroja, quien suma resultados destacados desde su llegada, incluyendo victorias ante Brasil, Venezuela y ahora Argentina.

De Paul también analizó el partido: “Hicimos un buen partido en líneas generales, pero vinimos a una cancha difícil. Da bronca perder, pero cada derrota nos hizo bien y este equipo ha ganado cosas importantes. Hay que corregir errores”.

Lionel Scaloni, por su parte, evitó profundizar en la polémica arbitral sobre una posible segunda amarilla para Alderete por una falta sobre Lionel Messi: “Prefiero no decir nada para que no sea tomado como excusa. Todos vimos lo que pasó, pero eso no influyó en el resultado”.