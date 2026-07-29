Increíble remontada de Cienciano: goleó 4-0 a Lanús y lo eliminó de la Copa Sudamericana
El equipo de Mauricio Pellegrino no pudo defender la ventaja de 2-0 conseguida en la ida disputada en La Fortaleza y quedó eliminado.
Lanús afrontó este miércoles uno de los compromisos más importantes del semestre pero sufrió una pesadilla en su visita a Cienciano de Perú que goleó 4-0 en la revancha de los playoffs, dio vuelta la serie y avanzó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, el conjunto argentino no pudo hacer valer la ventaja obtenida en Buenos Aires para meterse entre los 16 mejores del certamen continental. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llegaba con una diferencia importante luego del sólido triunfo conseguido hace una semana en La Fortaleza.
En aquella oportunidad, el Granate se impuso por 2-0 gracias a los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera, un resultado que le permitió viajar a Perú con mayor tranquilidad, aunque consciente de que todavía restan noventa minutos por disputar.
Sin embargo, el conjunto argentino se fue al descanso perdiendo 3-0. Cienciano dio vuelta la serie con el doblete de Garcés y el tanto de Hohberg, quien ya en tiempo recuperado en el complemento puso el 4-0 en una contra letal.
El premio para el ganador es importante: avanzó a los octavos de final donde tendrá como próximo rival a Botafogo de Brasil, uno de los equipos más competitivos del continente y candidato a pelear por el título.
Cienciano vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2026: formaciones
- Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Cienciano vs. Lanús: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.
- Árbitro: Carlos Betancur (COL).
- VAR: Mauricio Pérez (COL).
- TV: ESPN.
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