El curioso momento que vivió Luca Feler en Boca-Vélez: su papá relató su ingreso
El juvenil de 18 años entró en el segundo tiempo del cruce de Copa Argentina y protagonizó una escena única cuando su padre, periodista de TyC Sports, anunció su ingreso.
El partido entre Vélez y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 tuvo una particularidad que trascendió el resultado. Más allá de la clasificación del Xeneize tras una extensa definición por penales, hubo un momento muy especial protagonizado por Luca Feler, juvenil del Fortín, y su padre Hernán, quien se encontraba relatando el encuentro para TyC Sports.
El mediocampista ofensivo ingresó durante el segundo tiempo, cuando el marcador todavía estaba 0-0 y el partido se encaminaba hacia una definición desde los doce pasos. La situación se volvió todavía más particular porque fue su propio padre quien tuvo que anunciar su entrada al campo de juego durante la transmisión televisiva.
A los 37 minutos de la segunda mitad, Guillermo Barros Schelotto decidió realizar dos modificaciones para intentar cambiar el desarrollo del encuentro. Lucas Robertone y Manuel Lanzini dejaron la cancha, mientras que el entrenador mandó al terreno de juego a los juveniles Juan Policella y Luca Feler.
Fue entonces cuando Hernán Feler protagonizó uno de los momentos más llamativos de la noche. Con evidente emoción, anunció el ingreso de su hijo y pronunció una frase que rápidamente quedó registrada en la transmisión: "Y, si me permitís este, sale de la cancha el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler".
Un padre y su hijo, protagonistas de una escena inolvidable
Feler tiene apenas 18 años y durante esta temporada comenzó a formar parte del plantel profesional de Vélez bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. Su aparición frente a Boca no fue su primera experiencia en Primera, ya que el juvenil había acumulado participación en diez partidos desde su ascenso. La mayoría de esas apariciones fueron como suplente, aunque también tuvo la posibilidad de comenzar un encuentro desde el inicio.
Eso ocurrió el pasado 30 de julio, cuando fue titular en el triunfo frente a Talleres, una experiencia importante dentro de su proceso de adaptación al fútbol profesional. Su ingreso se produjo cuando quedaban pocos minutos para el cierre del tiempo reglamentario.
El encuentro permanecía igualado sin goles y Vélez necesitaba encontrar una solución ofensiva para intentar evitar que el boleto a los cuartos de final se definiera mediante los penales. Aunque el partido terminó 0-0 durante los 90 minutos, el juvenil vivió una situación que difícilmente olvide.
Boca se quedó con la clasificación por penales
Finalmente, el Xeneize consiguió avanzar después de imponerse 4-3 en la tanda de penales. El Fortín quedó eliminado luego de un partido cerrado y sin goles, pero para Feler la noche tuvo un significado particular por el contexto de su ingreso y por la forma en que fue presentado ante los espectadores.
Para un futbolista que recién comienza a construir su carrera en Primera, ese tipo de recuerdos quedan marcados. La camiseta número 48, el ingreso durante el segundo tiempo y la frase de Hernán durante la transmisión terminaron formando parte de una escena singular dentro de la Copa Argentina.
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