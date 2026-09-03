El curioso momento que vivió Luca Feler en Boca-Vélez: su papá relató su ingreso

Eso ocurrió el pasado 30 de julio, cuando fue titular en el triunfo frente a Talleres, una experiencia importante dentro de su proceso de adaptación al fútbol profesional. Su ingreso se produjo cuando quedaban pocos minutos para el cierre del tiempo reglamentario.

El encuentro permanecía igualado sin goles y Vélez necesitaba encontrar una solución ofensiva para intentar evitar que el boleto a los cuartos de final se definiera mediante los penales. Aunque el partido terminó 0-0 durante los 90 minutos, el juvenil vivió una situación que difícilmente olvide.

Boca se quedó con la clasificación por penales

Finalmente, el Xeneize consiguió avanzar después de imponerse 4-3 en la tanda de penales. El Fortín quedó eliminado luego de un partido cerrado y sin goles, pero para Feler la noche tuvo un significado particular por el contexto de su ingreso y por la forma en que fue presentado ante los espectadores.

Para un futbolista que recién comienza a construir su carrera en Primera, ese tipo de recuerdos quedan marcados. La camiseta número 48, el ingreso durante el segundo tiempo y la frase de Hernán durante la transmisión terminaron formando parte de una escena singular dentro de la Copa Argentina.