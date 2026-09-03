Barros Schelotto habló tras el adiós de Vélez ante Boca y respaldó al árbitro: "Dirigió perfecto"
El entrenador del Fortín analizó la eliminación en la Copa Argentina, destacó la actitud de sus futbolistas y defendió a Dilan Godoy después del penal que el juvenil falló.
La eliminación de Vélez frente a Boca por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 dejó un sabor amargo en el conjunto de Liniers, especialmente porque tuvo una oportunidad inmejorable para evitar los penales. El encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes terminó 0-0 durante el tiempo reglamentario y finalmente el Xeneize se impuso 4-3 desde los doce pasos.
Luego del encuentro, Guillermo Barros Schelotto afrontó la conferencia de prensa y eligió no buscar responsables externos por la derrota. El entrenador del Fortín se refirió especialmente al desempeño del árbitro y fue contundente a la hora de respaldar su actuación, incluso después de algunos antecedentes recientes que habían generado malestar en el club.
“El árbitro hoy me parece que dirigió perfecto. Nada que decir y, normalmente, a veces se pueden equivocar a favor y en contra. Uno lo plantea, pero siempre con respeto; aunque lo que pasó el sábado pasado nos dolió, nos entristeció y lo hicimos saber”, sostuvo. El técnico hizo referencia a una situación ocurrida días antes, pero dejó en claro que no consideraba que el arbitraje hubiera influido en la eliminación ante Boca.
Vélez quedó afuera contra Boca y el Mellizo no buscó excusas
Con el marcador todavía igualado sin goles, el Fortín dispuso de una posibilidad enorme para quedarse con la victoria antes de llegar a la definición. Dilan Godoy fue el encargado de ejecutar el penal, pero su remate terminó impactando en el palo y el Fortín no pudo aprovechar la chance para cerrar el partido. Después, en la tanda, el rival fue más efectivo y consiguió el boleto a los cuartos de final.
El resultado significó un duro golpe para Vélez, aunque el entrenador valoró la actuación general de sus futbolistas. “Hoy, gracias a Dios, hay que hablar del resultado, del juego, de los penales, del penal que erramos en el minuto 90. Lamentablemente, nos tocó eso, pero creo que el hincha de Vélez tiene que estar satisfecho, no contento porque no pasamos, pero sí sentirse orgulloso del equipo que tiene”, profundizó.
El respaldo de Barros Schelotto a Dilan Godoy
El entrenador utilizó un ejemplo histórico para poner en contexto el error del futbolista de Vélez y evitar que el juvenil cargara exclusivamente con la responsabilidad de la eliminación. “Lamentablemente, da en el palo. En la final del Mundial 1994, lo erró Franco Baresi, el central de Italia que tenía 35 años. Es una circunstancia que toca vivir”, explicó Barros Schelotto.
El entrenador también fue consultado indirectamente por la decisión de que un futbolista joven asumiera la responsabilidad de ejecutar un disparo tan importante. Lejos de cuestionarlo, volvió a defenderlo y relativizó el peso que puede tener la experiencia en una situación de tanta presión. “La perspectiva la podés manejar según lo que querés decir: si no tenía experiencia o si no tenía la fuerza de la juventud”, completó el técnico.
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