Barros Schelotto habló tras el adiós de Vélez ante Boca y respaldó al árbitro: "Dirigió perfecto"

El resultado significó un duro golpe para Vélez, aunque el entrenador valoró la actuación general de sus futbolistas. “Hoy, gracias a Dios, hay que hablar del resultado, del juego, de los penales, del penal que erramos en el minuto 90. Lamentablemente, nos tocó eso, pero creo que el hincha de Vélez tiene que estar satisfecho, no contento porque no pasamos, pero sí sentirse orgulloso del equipo que tiene”, profundizó.

Así vivió Guillermo Barros Schelotto el último penal de la tanda que dejó afuera a Vélez contra Boca en la Copa Argentina. pic.twitter.com/BPdzDhPWkd — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

El respaldo de Barros Schelotto a Dilan Godoy

El entrenador utilizó un ejemplo histórico para poner en contexto el error del futbolista de Vélez y evitar que el juvenil cargara exclusivamente con la responsabilidad de la eliminación. “Lamentablemente, da en el palo. En la final del Mundial 1994, lo erró Franco Baresi, el central de Italia que tenía 35 años. Es una circunstancia que toca vivir”, explicó Barros Schelotto.

El entrenador también fue consultado indirectamente por la decisión de que un futbolista joven asumiera la responsabilidad de ejecutar un disparo tan importante. Lejos de cuestionarlo, volvió a defenderlo y relativizó el peso que puede tener la experiencia en una situación de tanta presión. “La perspectiva la podés manejar según lo que querés decir: si no tenía experiencia o si no tenía la fuerza de la juventud”, completó el técnico.