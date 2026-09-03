Gimnasia Mendoza vs. Boca por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Gimnasia de Mendoza y Boca juegan este sábado, desde las 16.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será dirigido por Darío Herrera, mientras que Silvio Trucco será el encargado del VAR. El partido se podrá ver en vivo por ESPN Premium.