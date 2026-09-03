Gimnasia Mendoza vs. Boca por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Xeneize" llega envalentonado a Mendoza luego de eliminar a Vélez por la Copa Argentina. Gimnasia, por su parte, es el escolta de Instituto en la Zona A. Los detalles en la nota.
Gimnasia de Mendoza y Boca juegan este sábado, desde las 16.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será dirigido por Darío Herrera, mientras que Silvio Trucco será el encargado del VAR. El partido se podrá ver en vivo por ESPN Premium.
El conjunto dirigido por Darío Franco atraviesa un gran momento y es el escolta de la Zona A con 15 puntos. Además, viene de golear 3-0 a Independiente en Avellaneda, resultado que le permitió sumar su tercera victoria consecutiva y mantenerse en la pelea por el liderazgo.
Por su parte, el "Xeneize" suma 10 unidades y viene de vencer 1-0 a Lanús por el Torneo Clausura. Su último compromiso, sin embargo, fue ante Vélez por la Copa Argentina, donde igualó 0-0 durante los 90 minutos y se impuso 4-3 en la definición por penales para avanzar a los cuartos de final.
Boca tendrá poco tiempo para descansar, ya que la próxima semana enfrentará a San Pablo de Brasil por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida tendrá lugar en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará en el Morumbí.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A
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Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte; Leonel Flores, Enner Valencia y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
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Hora: 16:30.
Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Silvio Trucco.
TV: ESPN Premium.
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