El curioso registro de Agustín Almendra en sus primeros 100 partidos en Racing
En su etapa en la Academia, el mediocampista se convirtió en una pieza fija para Gustavo Costas, aunque rara vez permanece los 90 minutos en cancha.
La irrupción de Agustín Almendra como uno de los nombres habituales en el once inicial de Racing quedó nuevamente en escena tras el duelo electrizante frente a Tigre, encuentro en el que alcanzó la marca de 100 partidos con la camiseta celeste y blanca. Pero más allá de ese hito simbólico, la cifra vino acompañada de una estadística que vuelve a despertar el debate entre los hinchas: la llamativa regularidad con la que el volante abandona el campo de juego antes del final de cada compromiso.
Desde su llegada al club, el ex Boca se ganó un lugar como mediocampista interior, aunque su presencia en cancha rara vez alcanza el minuto 90. Esta tendencia se reforzó durante la presente temporada, donde la planificación de Gustavo Costas estuvo marcada por una estrategia que suele incluir la salida de Almendra en la segunda mitad.
De los 41 encuentros que disputó a lo largo del año, en 14 ocasiones fue reemplazado en un rango muy específico: entre los 60 y los 69 minutos. Esa repetición temporal no pasó inadvertida para los seguidores académicos, quienes ya lo consideran casi una marca registrada del ciclo actual.Más adelante en la franja de cambios, otros 11 partidos muestran que su salida se retrasó apenas, ocurriendo entre los 70 y 78 minutos.
Y aunque en varios compromisos logró permanecer un poco más, tampoco se estiró demasiado: en cuatro oportunidades dejó la cancha después de los 80 minutos, en duelos correspondientes al Apertura frente a Huracán e Independiente Rivadavia, además de los cruces por Copa Argentina ante Santamarina y Deportivo Riestra. Incluso hubo fechas particularmente atípicas en las que solo disputó la primera mitad, como le ocurrió contra Argentinos, Estudiantes, Independiente y Defensa y Justicia.
En medio de tantas sustituciones, surge la pregunta inevitable: ¿cuántas veces completó el partido entero? La respuesta sorprende por lo escasa. Solamente en dos presentaciones, Colo-Colo por Copa Libertadores y Banfield en el Clausura, logró jugar de principio a fin. De este modo, la estadística global revela que Almendra estuvo en cancha apenas el 68,33% de los minutos posibles en toda la temporada, un registro que invita a analizar tanto su rol táctico como su continuidad física dentro del equipo.
Más allá de los números, el cuerpo técnico lo sostiene como una pieza importante, pero su patrón de participación parcial ya forma parte de las particularidades más comentadas de su ciclo en Racing.
