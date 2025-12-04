El curioso registro de Agustín Almendra en sus primeros 100 partidos en Racing

La irrupción de Agustín Almendra como uno de los nombres habituales en el once inicial de Racing quedó nuevamente en escena tras el duelo electrizante frente a Tigre, encuentro en el que alcanzó la marca de 100 partidos con la camiseta celeste y blanca. Pero más allá de ese hito simbólico, la cifra vino acompañada de una estadística que vuelve a despertar el debate entre los hinchas: la llamativa regularidad con la que el volante abandona el campo de juego antes del final de cada compromiso.