La preocupante revelación que hizo Ricardo Caruso Lombardi sobre su salud: qué le pasa
El exentrenador volvió a referirse a su meningioma, el tumor cerebral que le detectaron en 2023, y contó que la lesión sigue avanzando.
Ricardo Caruso Lombardi mostró su faceta más vulnerable al admitir que el meningioma, el tumor cerebral benigno que le extirparon parcialmente hace dos años, continúa creciendo. En una entrevista reciente, el exdirector técnico explicó que los estudios más recientes evidenciaron que la lesión “volvió a avanzar”, algo que le genera una inquietud constante. “A veces me pongo a pensar y me duele la cabeza de verdad”, sostuvo, describiendo el impacto emocional que convive con él desde 2023.
Caruso detalló que su vida cambió radicalmente desde aquella intervención: controles médicos reforzados, rutinas modificadas y la necesidad de convivir con un temor que reaparece cada vez que nota algún síntoma. Aunque intenta conservar el humor y la frontalidad que lo caracterizan, reconoció —en sus declaraciones a Clarín— que la incertidumbre es parte de su día a día: “Es algo que va a seguir estando ahí. Y eso te hace pensar en todo”.
Aun así, el exentrenador dice que procura mantenerse activo, acompañado por su familia y su entorno cercano. Siente que hablar del tema públicamente funciona como un desahogo y cree que compartir su caso puede servir como advertencia para otros: “Hay que hacerse estudios, no hay que dejar pasar las señales”.
Caruso Lombardi confía en que el seguimiento médico permanente ayudará a mantener bajo control el tumor. Mientras tanto, transita este proceso sin ocultar la carga emocional que implica. Su testimonio, sincero y profundamente humano, deja ver que detrás de la figura polémica hay un hombre enfrentando un desafío que no buscó, pero que encara con entereza.
