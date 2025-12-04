La preocupante revelación que hizo Ricardo Caruso Lombardi sobre su salud: qué le pasa

Caruso detalló que su vida cambió radicalmente desde aquella intervención: controles médicos reforzados, rutinas modificadas y la necesidad de convivir con un temor que reaparece cada vez que nota algún síntoma. Aunque intenta conservar el humor y la frontalidad que lo caracterizan, reconoció —en sus declaraciones a Clarín— que la incertidumbre es parte de su día a día: “Es algo que va a seguir estando ahí. Y eso te hace pensar en todo”.